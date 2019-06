Amnesty International: SR by mala prispieť k ochrane ľudí na úteku

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Bratislava 21. júna (TASR) - Slovensko by malo v rámci vlastných politík aj na úrovni Európskej únie (EÚ) prispieť k vytvoreniu bezpečných legálnych ciest pre ľudí na úteku a migrujúcich. Ministra zahraničných vecí Miroslava Lajčáka (nominant Smeru-SD) k tomu listom vyzvala organizácia Amnesty International (AI). Lajčák prisľúbil, že odpovie.AI poukazuje na to, že členské štáty EÚ ani v minulom roku nedokázali zreformovať pravidlá pre udeľovanie azylu alebo dohodnúť sa na spoločnom systéme zdieľanej zodpovednosti.opisuje.Výsledkom sú podľa organizácie tisícky ľudí, ktorí na ceste zomreli alebo sa museli vrátiť do krajín, kde im hrozí svojvoľné zadržanie, násilie a zneužívanie.myslí si AI.uviedol pre TASR šéf tlačového oddelenia rezortu Juraj Tomaga s tým, že slovenský postoj a aktivity v kontexte problematiky utečencov a migrácie rezort komunikuje priebežne.