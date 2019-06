Ľ. Stacho v Galérii mesta Bratislavy pripomína vznik fotografie

Ilustračná snímka. Foto: TASR Henrich Mišovič Foto: TASR Henrich Mišovič

Bratislava 21. júna (TASR) - Výstava Ľuba Stacha Svetlo a citlivá vrstva v Pálfyho paláci Galérie mesta Bratislavy (GMB) približuje jeho experimentálne fotografické výskumy z konca 80. a začiatku 90. rokov 20. storočia. Bola to doba vplynutia komunistického obdobia normalizácie do búrlivých spoločenských i kultúrnych zmien po Novembri 1989.zdôvodnil autor na štvrtkovom (20. 6.) otvorení výstavy. Zároveň pripomenul 70. výročie založenia Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave a vďaka Nežnej revolúcii aj vznik nového štúdia fotografie, kde pôsobí ako profesor.Kurátorka výstavy Lucia L. Fišerová konštatovala, že spoločným menovateľom Stachovej tvorby turbulentného obdobia bol vedecko-experimentálny prístup blízky konceptuálnym stratégiám, meditatívny s vizuálne príťažlivým obsahom a výraznou spoločenskou angažovanosťou.Expozícia je poskladaná zo samostatných, ale navzájom prepojených projektov. Dielo Pridajte ruku je z novembrových udalostí 1989, prezentované časozbernou dokumentáciou akcie a spája princípy participatívneho happeningu, konceptuálneho dokumentu a experimentu s citlivou fotografickou vrstvou. Toto prelomové obdobie v spoločnosti pripomína aj video dokumentujúce fotografie z dianie v Bratislave a sprevádzané piesňou Tublatanky Pravda víťazí.zhodnotila kurátorka.Návštevník výstavy vidí rôzne podoby plošnej i priestorovej fotografie. Niektoré sú veľkoplošné. Typ tichých a subtílnych čiernobielych obrazov predstavujú tie, ktoré vznikli zaznamenaním pohybu slnka kresliaceho svetlom po stene a podlahe (Slnko môjho ateliéru a Tiché svetlo elektrárne)." dodala Lucia L. Fišerová.Výstava potrvá do 13. októbra.