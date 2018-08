Amundsenova polárnická loď Maud sa po 100 rokoch vrátila do vlasti

Roald Amundsen, archívna snímka. Foto: gvammen.net Foto: gvammen.net

Oslo 7. augusta (TASR) - Vrak lode nórskeho polárneho bádateľa Roalda Amundsena sa po 100 rokoch vrátil do Nórska. Amundsen sa s plavidlom Maud, pomenovanom po nórskej kráľovnej, v roku 1918 vydal na svoju druhú cestu k severného pólu, ktorý hodlal oboplávať v lodi zámerne zamrznutej v kryhe ľadu.Informovala o tom v pondelok stanica BBC.Po dosiahnutí Severnej morskej cesty sa však loď nedokázala dostať dostatočne ďaleko na sever a skončila pri brehoch Aljašky. Po tom, ako Amundsen vyhlásil bankrot, Maud v roku 1925 odkúpila kanadská spoločnosť Hudson's Bay Company. Z lode sa stal plávajúci sklad a sídlo prvej kanadskej rozhlasovej stanice.V roku 1930 sa loď potopila neďaleko prístavného mesta Cambridge Bay v kanadskom teritóriu Nunavut. V roku 1990 nórske mesto Asker odkúpilo vrak lode za symbolický jeden dolár. Napriek protestom miestnych obyvateľov kanadské úrady v roku 2012 povolili jej vyzdvihnutie, ku ktorému došlo v roku 2016.Svoju cestu domov začala Maud vlani v auguste, vliekli ju opäť cez Severnú morskú cestu. Po približne mesiaci plavby sa vrak dostal do Grónska, kde strávil niekoľko mesiacov. Posledná fáza jej plavby sa začala koncom júna, do mesta Bergen na západe Nórska sa Maud za pomoci vlečnej lode dostala v pondelok ráno.Loď bude vystavená v Askeri neďaleko Osla, kde ju v roku 1917 spustili na hladinu. Amundsen sa v roku 1911 stal prvým človekom, ktorému sa podarilo dosiahnuť južný pól; v týchto pretekoch porazil svojho britského rivala Roberta Scotta.