Piesne Melánie Olláryovej boli hitmi aj v Čechách

Melánia Olláryová, archívna snímka. Foto: TASR - Miroslava Cibulková Foto: TASR - Miroslava Cibulková

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Nové Zámky/Bratislava 8. augusta (TASR) – Slovenská speváčka Melánia Olláryová nahrala vyše 180 skladieb hudobného skladateľa Gejzu Dusíka. Popularitu jej priniesli piesne ako Lístoček z brezy, Tak nekonečne krásna, Prečo sa máme rozísť, Zavri oči krásne. Populárna bola aj v Čechách, kde vystupovala aj s českými umelcami ako boli Jan Werich, Vlasta Burian či Ljuba Hermannová. Od narodenia speváčky uplynie v stredu 8. augusta 90 rokov.Melánia Olláryová sa narodila 8. augusta 1928 v Nových Zámkoch. Odmalička spievala, učila sa hrať na klavíri. Na Konzervatóriu v Bratislave študovala operný spev. S Orchestrom Gustava Broma spievala vo vysielaní rozhlasu už v decembri roku 1946, ale – ako študentka konzervatória – pod pseudonymom Melánia Lomnická. V roku 1947 síce získala štipendium na štúdium v Taliansku, ale po februári 1948 už odcestovať nemohla. Na konzervatóriu cez prestávky si občas tajne zaspievala populárne pesničky so sprievodom spolužiaka Harryho Stacha. Redaktorkou hudobného vysielania Československého rozhlasu v Košiciach bola v rokoch 1951-1952. Do Bratislavy sa vrátila v roku 1953, kedy jej kolega z redakcie Pavol Polanský založil veľký rozhlasový orchester. Kariéra speváčky sa mohla začať.Neskôr prišli prvé gramofónové nahrávky v Supraphone. Speváckou hviezdou sa stala vďaka hudobnému skladateľovi Gejzovi Toperczerovi. Ďalší slovenský skladateľ Gejza Dusík napísal pre speváčku viac ako 180 piesní. Mnohé z jej piesní doslova zľudoveli.Šlágrom roka 1957 bola pieseň Lístoček z brezy a predaj platní prevýšil počet 600.000 kusov. Hitmi boli aj Dievčatko z Paríža, Maličká slzička, Na dobrú noc bozk ti dám, Pre pár modrých očí, Skryl sa mesiac za obláčik.Platinovú platňu, ako výraz uznania za celoživotné dielo a tiež za celkový počet vydaných hudobných nosičov, jej v Českej republike (ČR) udelili koncom roku 1999 hudobné vydavateľstvo Supraphon, vtedajší minister kultúry ČR Pavel Dostál, umelecké združenie Arttes, nadácia OSA a nadácia Život umělce.Pri svojej koncertnej činnosti sa speváčka spoznala s viacerými svetovými umeleckými osobnosťami.zaspomínala speváčka v jednom z rozhovorov.Vo vypredanej pražskej Lucerne spievala Melánia Olláryová ešte ako 79-ročná v roku 2007 v programe Legendy, aneb stará láska nehrzaví a vyslúžila si obrovský potlesk a uznanie. Na pódium sa vrátila štyrikrát. V júli 2008 vyšiel v Opuse kompilačný album speváčky Retro 1958-1986 s jej najväčšími hitmi.Melánia Olláryová zomrela v Bratislave 19. januára 2013 vo veku 84 rokov.V máji 2018 vyšla pod názvom +77 Antológia slovenskej populárnej hudby. Jej zostavovateľom je hudobný skladateľ a muzikológ Pavol Zelenay. Podľa neho booklet vložený do boxu Antológie uvádza stručný prehľad vývinu slovenskej populárnej hudby počas prvých tridsiatich rokov jej existencie a krátke profily významnejších aktérov, medzi ktorými nechýba aj meno legendárnej speváčky Melánie Olláryovej.