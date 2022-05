Aňa Geislerová hrá hlavu štátu v novom romantickom filme Prezidentka

Česká herečka Aňa Geislerová sa predstaví v novom romantickom filme Prezidentka. "Hľadá cestu, ako uplatniť právo milovať a byť milovaná mužom svojich snov," približujú filmovú novinku tvorcovia.





Prezidentka má za sebou rok v úrade, je zahltená prácou a jej program je každý deň na prasknutie nabitý. Občas by si chcela odpočinúť bez pozornosti celej republiky. A tak sa jedného dňa odhodlá na riskantný kúsok. "Pre mňa bolo veľmi dôležité vedieť, že Kateřina bytostne cíti potrebu niečo meniť a pomáhať," hovorí herečka o svojej postave, ktorú zahrala po boku Ondřeja Vetchého. "Spolupráca s Ondrom je vždy skvelá. Je to špecifický človek, ale skvelý partner, s ktorým sa dosť nasmejeme. Dokáže takým svojím zvláštnym spôsobom povzbudzovať, je mi s ním prosto dobre," opisuje Geislerová.Nápad nakrútiť film o prezidentke – žene vznikol už v roku 2016, keď Rudolf Havlík dokončil Rozprávky pre Emu. "Snažili sme sa vytvoriť postavu, ktorá by mohla ľudí inšpirovať a pripomenúť nám, že milovať a byť milovaný je niečo, čo naozaj potrebuje každý z nás," vysvetľuje český scenárista a režisér, ktorý oslovil divákov aj snímkami Po čom muži túžia, Bábovky či Minúta večnosti.Obsadenie Geislerovej do roly hlavy štátu v sukni a lodičkách bolo pre Havlíka jasnou voľbou. "Nikdy som nepremýšľal o nikom inom. Chceli sme spolu zase pracovať a Anin talent, esprit a šarm sú pre túto rolu ako stvorené," poznamenal režisér.Vedľa hlavnej partnerskej dvojice sa vo filme objavia aj Juraj Loj, Veronika Khek Kubařová, Oskar Hes, Jiří Langmajer alebo Vanda Chaloupková.Snímku uvedie do slovenských kín spoločnosť Magic Box Slovakia 30. júna.