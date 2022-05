Kultúrne pamiatky Prešovského kraja prejdú rekonštrukciou za takmer 2,5 milióna eur

Štyri projekty v celkovej výške takmer 2,5 milióna eur plánujú zrealizovať tri kultúrne organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti Prešovského samosprávneho kraja (PSK)

Podporu na ich realizáciu chcú získať od Ministerstva kultúry SR . Projektové zámery a potrebné spolufinancovanie projektov na svojom ostatnom zasadnutí schválili prešovskí krajskí poslanci.

Ochrana kultúrnych pamiatok

Náklady na rekonštrukciu

Obnova meštianskeho domu

14.5.2022 -Ako pre agentúru SITA uviedla vedúca odboru kultúry Úradu PSK Emília Antolíková, projektové zámery sa týkajú výzvy ministerstva kultúry v programe Obnovme si svoj dom.„Ide o zámery ohľadom ochrany kultúrnych pamiatok. V tejto výzve sa uchádzali tri naše organizácie so štyrmi projektovými zámermi. Ide o Krajské múzeum v Prešove, Krajskú galériu v Prešove a hrad Kežmarok. Pri Krajskom múzeu ide o dva zámery, a to kaštieľ v Hanušovciach n/Topľou a múzeum v Prešove. Celkové finančné náklady sú 2,5 milióna eur, z toho spolufinancovanie na všetky tieto zámery je 500-tisíc eur,“ uviedla Antolíková.Finančne najnáročnejší je zámer komplexnej obnovy Rákociho paláca a dvoch meštianskych domov v Prešove. Náklady na túto rekonštrukciu odhaduje Krajské múzeum vo výške takmer 950-tisíc eur, pričom župa by mala spolufinancovať projekt vo výške takmer 190-tisíc eur.Cieľom rekonštrukcie je odstránenie havarijného stavu strešného plášťa, výmena alebo doplnenie konštrukčných prvkov krovu a výmena alebo repasovanie okien či dverí.Za ďalších 705-tisíc eur, pri spolufinancovaní vo výške 141-tisíc eur, plánuje múzeum obnoviť interiér dvoch podlaží Veľkého barokového kaštieľa v Hanušovciach nad Topľou a tiež jednu zo štyroch vežičiek. V rámci projektu sa bude riešiť obnova zdravotechniky, vykurovania a elektroinštalácie.Krajská galéria v Prešove predloží žiadosť na rekonštrukciu a modernizáciu hospodárskych budov s predpokladaným nákladom takmer 644-tisíc eur a spolufinancovaním vo výške 128-tisíc eur.V projekte sa počíta s opravou, rekonštrukciou a modernizáciou historických prízemných budov v dvorovej časti galérie, kde sa vymení strešná krytina, okná, podlahy, zárubne a dvere. Po rekonštrukcii budú priestory budov slúžiť napríklad aj na rozšírenie depozitárov galérie.Poslanci schválili aj predloženie žiadosti Múzea v Kežmarku, ktoré plánuje zrekonštruovať meštiansky dom v centre mesta, na ktorom chce vymeniť okná a strechu, taktiež zrealizovať reštaurátorské práce a obnoviť fasádu. Odhadované náklady sú vo výške takmer 182-tisíc eur, kraj sa má na projekte podieľať sumou 36-tisíc eur.