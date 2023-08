Anaheim získal od Buffala ruského obrancu, Sharks zamestnali bývalé hviezdy

Najlepší obranca

Vezinova trofej

19.8.2023 (SITA.sk) - Ruský hokejový obranca Iľja Ľubuškin zmenil pôsobisko v zámorskej NHL , keď ho klub Buffalo Sabres vymenil do Anaheimu Ducks za voľbu vo 4. kole draftu nováčikov v roku 2025.Dvadsaťdeväťročný bek bol v ostatnej sezóne najlepším obrancom "šablí" v počte bodyčekov a zblokovaných striel na 60 minút hry, okrem toho pravidelne hrával v oslabeniach."Sme nadšení, že sme získali Iľju na pravú stranu obrany. Je robustný, tvrdý a nekompromisný hráč, ktorý dokáže ubrániť oslabenia. Vďaka nemu sa bude ťažšie hrať proti nám," povedal generálny manažér "káčerov" Pat Verbeek o Ľubuškinovi, ktorý vlani v júli podpísal so Sabres zmluvu na dva roky. V profilige už pôsobil aj v tímoch Toronto Maple Leafs Klub San Jose Sharks zamestnal ako skautov niekdajšie hviezdy NHL Ryana Millera Thomasa Vaneka , aj keď u "žralokov" nikdy nehrali.Štyridsaťtriročný bývalý americký brankár Miller odchytal v súťaži takmer 800 zápasov a v roku 2010 získal Vezinovu trofej , o štyri roky mladší Rakúšan Vanek odohral v lige ako útočník 1029 duelov so ziskom 789 bodov (373+416). Obaja si v kariére zahrali za Buffalo Organizácia Colorado Avalanche podpísala vstupný kontrakt na dva roky s kanadským útočníkom Matthewom Stienburgom, ktorý v minulom ročníku debutoval v nižšej AHL Za tím Colorado Eagles odohral po štyri stretnutia so ziskom asistencie v základnej časti i play-off. "Lavína" draftovala 22-ročného rodáka z Halifaxu v roku 2019 zo 63. miesta. Kontrakt s Avalanche mu vynesie 898 750 dolárov ročne.