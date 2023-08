Slovenská skeetarka Danka Barteková vybojovala OH 2024 i titul

Slovenská skeetarka Danka Barteková si na MS v Baku vybojovala miestenku na OH 2024 už v kvalifikácii a práve to jej dodalo pohodu vo finále. V dodatočnom finálovom rozstrele zdolala Američanku Daniu Jo Vizziovú 11:10 a získala tak premiérový svetový titul a prvú individuálnu medailu na podujatí od roku 2014. Spolu s Vanesou Hockovou a Monikou Štibravou získala navyše aj bronz v tímovej súťaži.





Paríž si vybojovali štyri najlepšie strelkyne zo svetového šampionátu bez miestenky. Zo šesťčlenného finále ju už mala istú práve Vizziová a jej krajanka Samantha Simontonová. "K finále sa mi vracia ťažko, stále cítim adrenalín. Nastupovala som doňho vo väčšej pohode, keďže som už mala miestenku vo vrecku. Američanka mala aj trocha smolu, mala rozbitých holubov, čo sa jej dialo ako jedinej," uviedla Barteková na nedeľňajšej tlačovej konferencii.Prípravu pred MS absolvovala v Taliansku i Brne a najmä podmienky v Česku jej výrazne pomohli. "Do týchto pretekov som išla vo veľmi dobrej forme, 24-ky som strieľala takpovediac na povel. Vycibrila som to v Taliansku a v Brne som trénovala na ťažšom pozadí. Potom som mala v Baku pocit, že mi lietajú lavóry," vysvetlila odľahčene Barteková. Vo finále bola s troma Američankami a pripomenula, ako veľmi sú tieto strelkyne konkurencieschopné: "Ich sa zíde niekoľko desiatok, možno až sto. Je tam obrovská kvalita i konkurencia a keď sú na majstrovstvách, museli už doma trafiť veľa terčov a zvládnuť veľký stres."Po vypadnutí Simontonovej mala istú medailu, čo jej pridalo ďalšiu motiváciu. Zo zvyšných 20 holubov minule len jedného. "Naposledy som mala individuálnu medailu v roku 2014, vo finále som ju mala istú a išli sme sa len pobiť o jej lesk. Tieto situácie mi dávajú odhodlanie a keď ho mám, oveľa viac sa dokážem sústrediť na výkon, presnosť a rýchlosť," povedala 38-ročná strelkyňa pre TASR. Následne vysvetlila, že sa v tejto pozícii cíti aj sebavedomejšie voči konkurencii: "Chcem si aj trocha myslieť, že sa ma súperky boja, získavam potom nejakú vnútornú agresivitu. Tak sa hecujem, tak sa nabíjam. Ona prišla dodatočným rozstrelom o isté zlato a ja som dostala šancu zabojovať oň. V momente, keď som spravila prvú chyby a ona takisto, vedela som, že to bude môj deň."Zo Slovákov majú okrem nej isté nadchádzajúce OH aj Zuzana Rehák-Štefečeková (trap), Patrik Jány (VzPu 10 m) a Vanesa Hocková (skeet). Prvýkrát v histórii sa tak stalo, že Slovensko má na olympiáde dve skeetarky. "V našom športe je to s miestenkou vždy náročné a stalo sa, že najlepší strelci v renkingu na olympiádu nešli, pretože nepotvrdili potrebné výsledky," povedala Barteková.Už istá účasť na OH v Paríži naopak nepriniesla pokoj Hockovej, v kvalifikácii skončila trinásta a na postup jej chýbal bod. Ďalšia Slovenka Monika Štibravá skončila na 32. mieste so ziskom 116 bodov. "Nikdy sa mi nestrieľa ľahko, som v strese zakaždým, počas celých pretekov. To, že som mala miestenku, mi nepomohlo," opísala Hocková, ktorá si zaistila Paríž na vlaňajších MS v brokových zbraniach v chorvátskom Osijeku, keď skončila štvrtá. Zároveň priznala, že na tímovú súťaž zabudla: "Tak som sa sústredila na svoj výkon, že som si až po kvalifikácii spomenula aj na tímovú súťaž. Až potom som sa opýtala trénera, ako sme na tom v tímoch."

K spoločnému bronzu prispela aj Štibravá, ktorej pomáha podľa vlastných slov domáca zázemie a ťahajú ju aj výkony krajaniek. "Tá životná pohoda pomáha, doma ma vždy niekto čaká a čaká ma tam niečo iné ako na strelnici. Na MS som nastúpila do rozbehnutého vlaku a musela som podať kvalitný výkon," opísala Štibravá - v Baku vybojovala prvý cenný kov od roku 2017 a premiérový v elitnej kategórii.



Bartekovej ušli v kvalifikácii len dva zo 125 holubov a po dodatočnom rozstrele postúpila z prvého miesta. V prvom rozhovore bezprostredne po finále uviedla, že na titul čakala 25 rokov a v nedeľu vysvetlila symboliku tohto čísla: "Je to trocha precenené, tých 25 rokov, pretože keď začnete strieľať, nemáte ďalší rok titul. Ale je pravda, že sa mi to podarilo v magický 25. rok, pretože toto číslo je plná položka 25 zásahov. Radosť je o to väčšia, že je to premiérový svetový titul," vysvetlila bronzová olympionička z Londýna. Olympiáda v Paríži pre ňu bude už štvrtá. Okrem OH 2012 štartovala aj v Pekingu a Riu.