Boris Johnson, archívna snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Londýn 27. augusta (TASR) - Chod udalostí v Británii ohľadom brexitu neriadi premiér Boris Johnson, ale jeho hlavný poradca Dominic Cummings. Pre TASR to povedal odborník na britskú politiku a profesor politológie z univerzity Queen Mary v Londýne Tim Bale.vyjadril sa Bale. Profesor však zároveň dodal, žeCummingsa, ktorý viedol úspešnú kampaň za odchod Británie z Únie, si premiér podľa politológa vybral pre jeho povesť víťaza.povedal Bale.Taktiež si myslí, že Johnson má momentálne záujem najmä vyhrať voľby a niePodľa jeho kolegu Ricarda Blauga z Westminsterskej univerzity v Londýne si premiér svojho hlavného poradcu,, vybral pre zápal, s akým sa pustil do kampane za odchod krajiny z EÚ. Vystúpenie z EÚ podporoval aj Johnson.Profesor z University College v Londýne (UCL) Albert Weale sa taktiež prikláňa k názoru, že premiér si Cummingsa vybral na základedodal Weale.Tento krátky slogan značne pomohol k víťazstvu v kampani aj podľa novinára britského denníka The Guardian Jona Henleyho.vysvetlil.Druhé často opakované motto kampane upozorňovalo na týždenný príspevok v sume 350 miliónov libier do pokladnice Únie, ktorý by vraj Briti namiesto toho mohli investovať do vlastného zdravotníctva. Podľa ekonomických expertov však taká vysoká suma nezodpovedala realite.S nápadom využiť výšku príspevku v kampani prišiel Cummings. Suma bola vyobrazená aj na autobuse, ktorým Johnson jazdil po Británii a agitoval za odchod z Únie.Cummings je podľa novinára Henleyho pozoruhodná postava brexitu, pretože dokáže robiť viacero vecí naraz: vytvárať dlhodobé stratégie a zároveň sa v kampani správať aj akopovedal.Podľa Henleyho využíva Cummings pre svoju víziu tvrdého brexitu fakt, že britský parlament je v téme odchodu Británie z EÚ názorovo rozdelený.dodal Henley.povedal odborník na britskú politiku z londýnskej univerzity King's College Andrew Blick.vysvetlil.uzavrel Blick.Za odchod krajiny z EÚ hlasovalo v referende pred troma rokmi 52 percent Britov. Podľa posledných plánov by mal brexit nastať 31. októbra 2019. Naďalej sa však rokuje o tom, či Británia opustí Úniu s dohodou alebo bez nej.