Bangladéšský súd odstránil zo sobášneho formulára výraz panna

Ilustračné foto. Foto: TASR Foto: TASR

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Dháka 27. augusta (TASR) - Bangladéšanky už nebudú musieť v žiadosti o uzatvorenie manželstva deklarovať, či sú panny, rozhodol najvyšší súd, ktorý zároveň nariadil, aby sa slovo "panna" nahradilo výrazom "slobodná". Ďalšie dve možnosti uvádzané v príslušnom formulári -- však zostávajú bez zmeny, informovala v utorok stanica BBC.Skupiny bojujúce za práva žien, ktoré tvrdili, že výrazje v danom dokumente ponižujúci, rozhodnutie súdu privítali. Súd samostatne nariadil, že ženísi budú musieť odteraz uvádzať svoj manželský stav - slobodný, rozvedený alebo vdovec.Sobášne zákony v prevažne moslimskom Bangladéši sú terčom kritiky skupín zasadzujúcich sa za práva žien, ktoré tvrdia, že legislatíva je príliš reštriktívna a diskriminačná. Mnohé ženy a dievčatá sú v tejto juhoázijskej krajine nútené do dohodnutých sobášov už vo veľmi mladom veku.Legislatívnu zmenu iniciovali v roku 2014 právnici zmienených skupín, ktorí argumentovali tým, že žiadosti o uzatvorenie manželstva sú v Bangladéši pre ženy potupné a porušujú ich súkromie. Všeobecne sa očakáva, že novelizácia príslušného zákona vstúpi do platnosti o niekoľko mesiacov, keď bude zverejnené plné znenie súdneho verdiktu.uviedla jedna z právničiek zainteresovaných do predmetného prípadu. Podľa vlastných slov dúfa, že rozhodnutie pomôže posilniť všeobecné práva bangladéšskych žien.