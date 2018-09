Analytici: Inflácia v auguste zrýchlila, zdraželo telefonovanie

Ilustračné foto Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 14. septembra (TASR) - Inflácia v auguste 2018 zrýchlila, výraznejšie zdraželo telefonovanie. Uviedol to v komentári k augustovej inflácii Ľubomír Koršňák, analytik UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia." spresnil.Ceny potravín a nealkoholických nápojov sa v auguste podľa Koršňáka znížili o 0,4 %, pričom tento pokles je možné plne pripísať na vrub sezónnych faktorov. V úhrne však dynamika medziročného rastu cien potravín a nealkoholických nápojov ostala v porovnaní s júlom na nezmenenej úrovni (3,6 %), keď opačným smerom ako ceny sezónnych potravín v medziročnom porovnaní pôsobil vyprchávajúci bázicky efekt u cien masla či nižšie ceny nealkoholický nápojov.myslí si Koršňák. V budúcom roku by sa podľa neho inflácia mala pohybovať počas väčšiny roka na úrovni 2,5 až 3 %.Podľa Kataríny Muchovej v tomto roku vidieť nárast cien služieb, ktorý odzrkadľuje zlepšujúcu sa situáciu na trhu práce a následne vyšší disponibilný príjem domácností. "V prípade potravín sa už ukazuje bázický efekt z minulého roka. Očakávame, že inflácia by v tomto roku mohla dosiahnuť priemer 2,5 %," myslí si Muchová.doplnil Tibor Lörincz, ekonomický analytik Tatrabanky.Štatistický úrad (ŠÚ) SR v piatok informoval, že v auguste 2018 v porovnaní s augustom 2017 sa spotrebiteľské ceny v úhrne zvýšili o 2,8 %. Spotrebiteľské ceny v auguste v porovnaní s júlom v úhrne vzrástli o 0,2 %. V priemere za osem mesiacov 2018 v porovnaní s rovnakým obdobím roku 2017 sa spotrebiteľské ceny v úhrne zvýšili o 2,6 %.