Analytici: Inflácia v júli neprekvapila, spomalili ju potraviny a ropa

Bratislava 14. augusta (TASR) - Inflácia v júli neprekvapila, potraviny a ropa prispeli k jej spomaleniu. Uviedol to v komentári k júlovým spotrebiteľským cenám Ľubomír Koršňák, analytik UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia.priblížil.Hlavný dôvod spomalenia medziročného rastu cien v júli však podľa neho neležal v cenách ropy, ale v cenách potravín. Tie už tradične v úvode leta klesajú, keď lacnejú ceny sezónnych potravín (zeleniny a ovocia). Inak tomu nebolo ani v tomto roku, sezónny efekt bol však výraznejší ako pred rokom (minulý rok bol efekt posunutý viac na august, ceny v júli dokonca mierne rástli pod vplyvom vyšších cien mlieka), čo sa prejavilo aj na citeľnejšom spomalení dynamiky medziročného rastu cien potravín.dodal Koršňák.Podľa Kataríny Muchovej, analytičky Slovenskej sporiteľne, na druhej strane, ceny služieb v júli zrýchlili svoje tempo rastu, k čomu prispeli ceny leteniek a dovoleniek. Celkovo v tomto roku vidieť nárast cien služieb, ktorý odzrkadľuje zlepšujúcu sa situáciu na trhu práce a následne vyšší disponibilný príjem domácností. "Očakávame, že inflácia by v tomto roku mohla dosiahnuť priemer 2,5 %," dodala Muchová.doplnila Eva Sadovská, analytička Slovenského farmárskeho, družstva. Postupné vyprchávanie čiefektov spomínaných káuz bolo podľa nej evidentné už v júli 2018.Štatistický úrad (ŠÚ) SR informoval, že v júli 2018 v porovnaní s júlom 2017 sa spotrebiteľské ceny v úhrne zvýšili o 2,6 %. Spotrebiteľské ceny v júli v porovnaní s júnom v úhrne klesli o 0,1 %. V priemere za sedem mesiacov 2018 v porovnaní s rovnakým obdobím roku 2017 sa spotrebiteľské ceny v úhrne zvýšili o 2,6 %.