Starosta Starého Mesta Radoslav Števčík ohlásil opätovnú kandidatúru

Bratislava 14. augusta (TASR) – Obhájiť starostovský post v bratislavskom Starom Meste sa v tohtoročných komunálnych voľbách pokúsi súčasný šéf mestskej časti Radoslav Števčík. O priazeň voličov v novembrových voľbách sa bude uchádzať po druhý raz, opätovne ako nezávislý. Zdôraznil pritom, že sa neuchádza o podporu žiadnej politickej strany a odmieta podporu strany Smer-SD.Svoje rozhodnutie znova kandidovať odôvodňuje tým, že zmena, ktorú chcel pred štyrmi rokmi priniesť do Starého Mesta, nastala. Hovoriť za neho majú viaceré projekty, napríklad vybudovanie troch verejných mestských parkov, nové zelené plochy a chodníky, rozšírené kapacity materských škôl a nové jasle či čoskoro spustené stavebné práce na zariadení opatrovateľskej služby.Vyzdvihuje tiež zvládajúci boj s vizuálnym smogom. "A preto, že som sa štyri roky snažil znížiť mieru vizuálneho smogu v Starom Meste, rozhodol som sa, že nebudem využívať vo volebnej kampani žiadnu vonkajšiu reklamu," uviedol v utorok na brífingu Števčík. K rovnakého kroku vyzval aj všetkých svojich protikandidátov. Na otázku TASR, ako sa plánuje prihovárať voličov, odpovedal, že naďalej pokračuje ako súkromná osoba vo vydávaní Prešporských novín a chce sa osobne stretávať s ľuďmi pri zbieraní podpisov na kandidatúru. "Budem sa ich snažiť presvedčiť, že to, čo vidia, nie je sen, rozprávka, ale realita a že viem spolu s kolegami spravovať mestskú časť tak, aby sa veci menili k lepšiemu," podotkol Števčík.V rámci priorít chce kontinuálne pokračovať v rozbehnutých projektov, napríklad v opravách ciest a chodníkov či revitalizácii a budovaní nových mestských parkov, napríklad na Jakubovom námestí a na Medenej ulici. Rekonštrukciu si podľa neho zaslúžia a dlhé roky nefunkčné kúpele Grössling, to však bude závisieť aj od hlavného mesta. Za najväčšiu výzvu považuje dotiahnutie výstavby zariadenia opatrovateľskej služby na Palárikovej ulici. Mestská časť má už vybratého dodávateľa a čaká na správoplatnenie stavebného povolenia. S prácami by sa malo začať v septembri alebo októbri. Za kľúčové tiež označuje dotiahnutie parkovacej politiky, na čo bude tlačiť. Kandidovať chce totiž aj na bratislavského mestského poslanca.Do boja o funkciu starostu Starého Mesta už vstúpila dizajnérka a aktivistka Dana Kleinert z tímu okolo kandidáta na primátora Bratislavy Matúša Valla, ktorú podporuje hnutie Progresívne Slovensko a strana Spolu - občianska demokracia. Kandiduje aj urbanistka, bývalá odborná zamestnankyňa bratislavského magistrátu a súčasná poslankyňa Bratislavského samosprávneho kraja (BSK) Zuzana Aufrichtová. Tá je spoločnou kandidátkou strán SaS, Zmena zdola a OKS a hnutí OĽaNO, Sme rodina a NOVA. O kreslo chce zabojovať IT konzultant Michal Šulek ako kandidát iniciatívy .TERAZ v spolupráci so Stranou moderného Slovenska. Kandidatúru zvažuje aj miestny poslanec Martin Borguľa, ktorý zároveň sedí v mestskom i krajskom zastupiteľstve.