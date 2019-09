Analytici: Infláciu v auguste podporili regulované ceny

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Bratislava 13. septembra (TASR) - Infláciu v auguste 2019 opäť podporili regulované ceny (tentoraz autobusy), ale aj ceny potravín a leteniek. Uviedol to v komentári k augustovým spotrebiteľským cenám Ľubomír Koršňák, analytik UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia.spresnil. Podobne ako v júli, aj v auguste podľa neho infláciu výraznejšie podporili regulované ceny.Ceny potravín a nealkoholických nápojov v auguste podľa Koršňáka v priemere vzrástli o 0,1 %, dynamika ich medziročného rastu sa opäť zrýchlila z 4,7 % na 5,2 %. Nárast cien mäsa, rýb, cukru a cukroviniek, či nealkoholických nápojov v auguste už tradične vymazával sezónny pokles cien ovocia a zeleniny. August však potvrdil to, čo už naznačil i predchádzajúci mesiac - sezónne zlacnenie cien ovocia a zeleniny bolo tento rok miernejšie ako zvyčajne.dodal Koršňák.Podľa Evy Sadovskej, analytičky WOOD & Company, medziročný rast cien tovarov a služieb v auguste na Slovensku mierne spomalil, nakoľko v júli bol na úrovni 2,9 %. Napriek tomu ide za posledný rok na Slovensku o druhú najvyššiu úroveň inflácie.poznamenala.Medziročne, teda v porovnaní s augustom 2018, si na svoje konto podľa Sadovskej pripísali najvýraznejší nárast potraviny a nealkoholické nápoje, a to 5,2 %. Druhou položkou s pomerne rýchlym nárastom cien o 3,8 % bola oblasť bývanie, voda, elektrina a plyn.upozornila.Pod aktuálny vývoj cien potravín sa podľa analytičky zrejme podpisuje aj africký mor ošípaných - má vplyv na vyššie ceny mäsa. Svoju rolu ale zohrávajú aj takpovediac mzdové náklady súvisiace s príplatkami za prácu v noci či cez víkend, alebo samotný rast minimálnej mzdy. "Počas nasledujúcich mesiacov očakávame úrovne medziročného rastu spotrebiteľských cien v rozpätí 2,5 až 2,8 %," doplnila analytička.Štatistický úrad (ŠÚ) SR informoval, že v auguste 2019 v porovnaní s augustom 2018 sa spotrebiteľské ceny v úhrne zvýšili o 2,8 %. Spotrebiteľské ceny sa v auguste 2019 v porovnaní s júlom 2019 v úhrne zvýšili o 0,2 %.