Na rezorte zdravotníctva by mohli byť komisie pre zdravotnícke pomôcky

Bratislava 13. septembra (TASR) - Na Ministerstve zdravotníctva (MZ) SR by sa mohli zriadiť nové etické komisie pre rozhodovanie o žiadostiach o povolenie klinického skúšania zdravotníckych pomôcok a štúdie výkonu diagnostických zdravotníckych pomôcok in vitro. Návrh na ich zriadenie, ktorý vyplýva z nariadení Európskeho parlamentu a Rady EÚ zakomponovaných v novele zákona o liekoch a zdravotníckych pomôckach, v piatok poslanci Národnej rady (NR) SR posunuli do druhého čítania.píše sa v dôvodovej správe predloženého návrhu.Etická komisia pre klinické skúšanie by podľa dôvodovej správy mala mať tiež právomoc spolu so ŠÚKL vykonávať