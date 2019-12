ANALYTICI: K zrýchleniu inflácie v novembri prispeli aj potraviny

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Bratislava 13. decembra (TASR) - Rast cien sa podľa údajov Štatistického úradu (ŠÚ)) SR v novembri 2019 zrýchlil. Inflácia vzrástla o 0,2 % a v medziročnom porovnaní sa dynamika jej rastu zrýchlila z 2,7 % na 3,0 %. K zrýchleniu medziročnej inflácie v novembri prispeli všetky jej hlavné zložky, a to ceny potravín, energií (pohonných hmôt), aj dopytová inflácia, keď medziročný rast cien podporil aj silný bázický efekt u cien pohonných hmôt aj potravín. Uviedol to v komentári k novembrovej inflácii Ľubomír Koršňák, analytik UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia.Ceny potravín a nealkoholických nápojov v novembri podľa neho síce v priemere ostali na októbrovej úrovni, v dôsledku bázického efektu sa však dynamika ich medziročného rastu zrýchlila zo 4,8 % na 5,3 %. Jednotlivé položky potravín zaznamenali v novembri diametrálne odlišný cenový vývoj. Kým ceny mäsa, vajce, mlieka a syrov, rýb, pečiva či zeleniny v porovnaní s predchádzajúcim mesiacom ďalej zdražovali, čo sa prejavilo aj na zrýchlení dynamiky medziročného zvýšenia ich cien, ceny ovocia, olejov a tukov (maslo), ale najmä nealkoholických nápojov v novembri naopak výraznejšie zlacneli.Podčiarkol, že cena ropy na svetových v novembri mierne vzrástla a rovnakým smerom sa vydali aj cenovky na slovenských čerpacích staniciach. Ceny benzínov a nafty v novembri v priemere vzrástli o 0,1 %. V dôsledku silného bázického efektu sa však dynamika medziročného poklesu cien pohonných hmôt výraznejšie zmiernila, a to z úrovni okolo 6 % v októbri na približne 1 % v novembri. Silný bázicky efekt pri cenách pohonných hmôt tak k celkovej medziročnej inflácií v novembri pridal takmer 0,15 percentuálneho bodu.Poznamenal, že dopytové tlaky v ekonomike pretrvávajú aj napriek spomaľujúcej spotrebe domácnosti a zásadnejšie sa nezmiernili ani v novembri. Dopytovú infláciu podporujú najmä rastúce mzdy, ktoré sa dostávajú do cien niektorých služieb (zvýšený náklad). Ceny trhových služieb tak medziročne zdraželi až o 4 %." dodal Koršňák.Podľa analytičky Wood & Company Evy Sadovskej išlo v novembri o najvýraznejšie medziročné zdražovanie od roku 2012. Inflácia je v týchto mesiacoch zrejme ešte stále ovplyvňovaná nízkou mierou nezamestnanosti, nominálnym aj reálnym rastom platov a teda aj dobrou kúpyschopnosťou obyvateľstva. Postupne sa ale spomaľovanie ekonomického rastu začne zrejme podpisovať aj pod spomaľovanie rastu cien tovarov a služieb." doplnila Sadovská.