V Bratislave vznikne spojená škola organizačnou zmenou

Gymnázium Jána Papánka na Vazovovej ulici v Bratislave. Foto: TASR/Štefan Puškáš Foto: TASR/Štefan Puškáš

Bratislava 13. decembra (TASR) – Vznik novej spojenej školy v Bratislave, a to organizačnou zmenou v prípade Základnej školy na Vazovovej ulici a Gymnázia Jána Papánka, je o krok bližšie. Rozhodli o tom poslanci Bratislavského samosprávneho kraja (BSK), ktorí v piatok schválili zámer vytvorenia spojenej školy. Miestni poslanci Starého Mesta odobrili zámer už v novembri.," poznamenala Jana Zápalová, riaditeľka odboru školstva, mládeže a športu Úradu BSK. Ambíciou je teda vytvoriť spojenú školu, ktorá bude poskytovať nielen kvalitné jazykové vzdelávanie, ale zároveň bude disponovať odborným zázemím pre inkluzívne vzdelávanie žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, v prípadne možností aj s žiakov s rôznymi druhmi postihnutia. V prípade rozšírenia jazykového vzdelávania ide o rozšírenie vyučovania anglického jazyka a zavedenie päťročného bilingválneho štúdia v anglickom jazyku.Gymnázium v súčasnosti poskytuje vzdelávanie v štvorročnom a osemročnom štúdiu. Od 1. septembra 2020 by sa mala rozšíriť ponuka o päťročné bilingválne štúdium v anglickom jazyku. Základná škola má posilnené jazykové vzdelávanie - cudzí jazyk sa vyučuje od 1. ročníka, od 5. ročníka sa učí druhý cudzí jazyk. BSK je v tejto súvislosti pripravený prebrať na seba záväzok otvoriť v I. ročníku ZŠ o jednu triedu viac, teda zo súčasných troch na štyri.Obidve školy tvorili na začiatku 50. rokov minulého storočia jeden vzdelávací celok. V rôznych časových obdobiach dochádzalo k ich rozdeľovaniu a opätovnému zlučovaniu. V 70. rokoch minulého storočia sa škola pretransformovala na gymnázium, od ktorého sa neskôr odlúčila základná škola. Vznikli dve školy, ktoré majú dodnes mnoho spoločného. Predloženiu zámeru o vytvorení spojenej školy predchádzali viaceré rokovania s poslancami, pedagógmi i rodičmi. Podľa zainteresovaných strán má zlúčenie škôl okrem iného aj ekonomické benefity či personálne výhody, napríklad to, že žiakov najvyšších ročníkov základnej školy budú môcť vyučovať aj stredoškolskí pedagógovia.Zriadenie Spojenej školy sa predpokladá od 1. septembra 2021.