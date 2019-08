ANALYTICI: Ľudia začínajú byť pri úveroch opatrní

Ilustračná snímka. Foto: TASR Foto: TASR

Bratislava 4. augusta (TASR) - Slabšie ekonomické vyhliadky, ako aj opatrenia Národnej banky Slovenska (NBS) v oblasti úverov sa pomaly začínajú prejavovať. Ľudia sú podľa analytikov opatrnejší, čo spôsobuje pokles záujmu o úvery. A to aj napriek tomu, že viaceré banky prišli s letnými akciami a znížili sadzby.Podľa údajov NBS úvery súkromnému sektoru vzrástli v júni tohto roka medzimesačne o 0,4 %. Medziročná dynamika sa znížila o 0,9 percentuálneho bodu (p. b.) na 7,1 %. Do súkromného sektora spadajú všetky sektory okrem vlády, teda nefinančné spoločnosti, domácnosti vrátane živnostníkov, neziskové inštitúcie, ale aj poisťovne a penzijné fondy. Medziročný rast úverov len v prípade domácností sa v druhom štvrťroku spomalil na 9,1 %, pričom ešte v prvom kvartáli bol rast 10,2 %. Opatrné sú aj firmy, keď medziročný rast úverov podnikom spomalil v druhom štvrťroku na 5,2 %, zatiaľ čo v prvom štvrťroku rástli 8,3 % tempom.konštatujú analytici NBS. Nepatrne klesli aj úrokové sadzby z úverov na nehnuteľnosti, čo by však podľa analytikov NBS nemalo mať výrazný vplyv na zvýšenie objemu poskytnutých úverov.Podľa údajov portálu Finančná hitparáda išli s úrokmi nadol počas tohto leta štyri banky.priblížil analytik portálu Martin Švidroň. Aj podľa jeho slov sa regulačné opatrenia NBS začínajú v praxi pomaly prejavovať zmiernením tempa rastu úverov klientov. "" očakáva Švidroň.Národná banka dlhodobo upozorňuje na rekordnú zadlženosť slovenských domácností. Prijala viaceré opatrenia. Medzi poslednými bolo zavedenie stropu na celkový objem dlhov v pomere k ročnému príjmu, ide o tzv. DTI, ktorý začal platiť od 1. augusta 2018. Ešte predtým pristúpila napríklad aj k obmedzeniu 100-percentných hypoték, pričom sa ukazovateľ LTV postupne znižoval. Ďalším opatrením bolo zavedenie DSTI, teda maximálnej sumy všetkých splátok v pomere k príjmom.priblížila situáciu niektorých klientov riaditeľka pre úvery spoločnosti FinGO.sk Eva Šablová. Tiež očakáva, že k spomaleniu tempa rastu úverov určite dôjde. "dodala Šablová.