Video: Vynálezca Franky Zapata preletel na druhý pokus ponad Lamanšský prieliv na flyboarde

Narazil do lode

Vznášadlo podobné dronu

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

4.8.2019 (Webnoviny.sk) - Francúzsky vynálezca a dobrodruh Franky Zapata na druhý pokus úspešne preletel ponad Lamanšský prieliv na svojom vynáleze - vznášadle, ktoré nazýva flyboard. Informuje o tom portál BBC.Štyridsaťročný Zapata vyštartoval v nedeľu o 06:17 GMT (8:17 stredoeurópskeho letného času) zo Sangatte, neďaleko francúzskeho Calais, a pristál v doverskom St Margaret's Bay.Minulý týždeň pri svojom prvom pokuse Zapata približne v polovici 36-kilometrového preletu narazil do lode, z ktorej si chcel dotankovať palivo. Tentoraz použil na dotankovanie väčšiu loď.Zapata ohúril ľudí svojím flyboardom 14. júla počas vojenskej prehliadky pri príležitosti Dňa dobytia Bastily, keď sa vznášal nad parížskym bulvárom Champs-Elysées. Flyboard je vznášadlo podobné dronu, ktoré má päť motorov a dokáže letieť rýchlosťou až 140 kilometrov za hodinu.Človek na ňom počas letu stojí, a keďže je to pomerne malé zariadenie, z diaľky to môže vyzerať, akoby človek letel sám od seba, bez pomoci akéhokoľvek stroja.