Analytici: Platy nahor by mohol ťahať verejný sektor i minimálna mzda

Bratislava 9. septembra (TASR) - Mzdy na Slovensku rástli v druhom štvrťroku tohto roka medziročne najrýchlejším tempom od úvodu roka 2008. Tempo rastu by si mali podľa analytikov udržať aj v najbližšom období. Rast zárobkov by malo podporiť najmä zvyšovanie minimálnej mzdy, ale aj verejný sektor.Z údajov Štatistického úradu (ŠÚ) SR vyplýva, že v druhom štvrťroku sa priemerná hrubá nominálna mzda medziročne zvýšila až o 9,7 %, na 1101 eur. Rast analytikov prekvapil.skonštatovala analytička Slovenskej sporiteľne Katarína Muchová. Po zohľadnení inflácie sa podľa jej slov reálne mzdy zvýšili medziročne o 7 %.vyčíslila Muchová.Podľa analytika UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia Ľubomíra Koršňáka v druhom kvartáli k rastu miezd prispel najmä verejný sektor.doplnil Koršňák. Naopak, rast miezd sa pod vplyvom slabšej produkcie i rastúcej neistoty spomaľoval v spracovateľskom priemysle aj v stavebníctve. Dynamika rastu miezd zaostávala aj vo finančnom sektore.Koršňák upozorňuje aj na to, že mzdy na Slovensku rastú rýchlejšie ako produktivita práce už 22 kvartálov za sebou, pričom v poslednom štvrťroku sa nožnice opäť výraznejšie roztvorili. "podotkol Koršňák.Analytici očakávajú rast nominálnych miezd na Slovensku aj v najbližšom období. Rizikom je však spomaľovanie ekonomiky.očakáva Koršňák. Silný rast miezd vo verejnej správe ohlásený i na budúci rok, ako aj dvojciferný nárast minimálnej mzdy však podľa Koršňáka zvyšujú riziko, že súkromný sektor by mohol ostať pod silným mzdovým tlakom aj v čase slabnúceho ekonomického rastu, čo by mohlo ďalej znižovať jeho konkurencieschopnosť a zvýrazniť cyklické spomalenie ekonomiky.dodal Koršňák.