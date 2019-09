Batohy pred sídlom OSN upozorňujú na detské obete konfliktov

V sídle OSN v New Yorku, ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

New York 9. septembra (TASR) - Inštaláciu pozostávajúcu z 3758 školských batohov, položených na trávniku v radoch pripomínajúcich náhrobky, odhalili v nedeľu pred sídlom Organizácie Spojených národov (OSN) v New Yorku. Cieľom je upriamiť pozornosť na deti, ktoré prichádzajú o život v konfliktných zónach, informovala agentúra DPA.Každý z batohov predstavuje jednu z detských obetí konfliktov, ktoré boli zaznamenané v roku 2018, uviedol v tlačovej správe Detský fond OSN (UNICEF). Inštalácia má byť podľa neho odkazom pre svetových lídrov pred nadchádzajúcou výročnou rozpravou Valného zhromaždenia OSN v New Yorku.Výkonná riaditeľka fondu Henrietta Foreová pripomenula, že na pôde Valného zhromaždenia sa bude oslavovať 30. výročie prijatia Dohovoru o právach dieťaťa.uviedla v zverejnenej správe.V zónach konfliktov bolo vlani zabitých alebo zmrzačených vyše 12.000 detí, čo je najviac, odkedy začala OSN tieto počty sledovať a hlásiť. V tohtoročnej správe generálneho tajomníka OSN o deťoch a ozbrojených konfliktoch sa uvádza, že ide len o overené prípady a skutočné čísla sú pravdepodobne oveľa vyššie.Spomínaná inštalácia zostane na mieste do utorka. Vystavené modré batohy UNICEF budú následne využité tradičným spôsobom - na podporu vzdelávania detí.