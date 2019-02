ANALYTICI: Pred možnou krízou môžu ľudí ochrániť úspory

Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Bratislava 3. februára (TASR) – Pred budúcou možnou krízou môžu ľuďom do budúcnosti pomôcť úspory. Môžu si tak vytvoriť rezervu pre prípadnú stratu zamestnania či ochorenie. Odložiť viac bokom podľa analytikov ľuďom umožňujú aj rastúce príjmy. Pri investovaní svojich voľných zdrojov by sa však mali riadiť niekoľkými pravidlami, aby sa im to oplatilo.radí makrostratég Saxo Bank Christopher Dembik.Podľa OVB Allfinanz Slovensko sa Slováci vracajú k sporeniu. Kým pred piatimi rokmi si podľa údajov národnej banky domácnosti odložili len šesť percent príjmu, v súčasnosti je to už 9 %. Väčšina voľných zdrojov ľudí však podľa spoločnosti leží na bankových účtoch, možnosťou je však aj investovanie do podielových fondov. Počas minulého roka indexy najprv narástli na historické maximá, potom sa v decembri trhy prepadli najvýraznejšie od veľkej krízy v roku 1931. Klesla hodnota nielen amerických, ale aj európskych a ázijských akcií.tvrdí analytik OVB Allfinanz Slovensko Marián Búlik.Podľa neho sú však rasty a poklesy na finančných trhoch bežné. Ak sa človek rozhodne investovať, Búlik radí vytvoriť si rezervu vo výške svojich šesťmesačných výdavkov, ktorú bude mať vždy poruke.hovorí Búlik.Saxo Bank na základe historických záznamov tvrdí, že v ťažkých časoch si vedú dobre akcie firiem dodávajúcich tovary denného spotrebiteľského dopytu.hovorí o ďalších možnostiach investovania Dembik. Investori by podľa neho mali dbať najmä na vyvážené portfólio.vysvetľuje Dembik. December 2018 bol pre zlato dokonca najlepším mesiacom za posledné dva roky.Za chybu, ktorú niektorí ľudia robia na začiatku investovania, považuje Búlik niekedy zbytočne opatrný prístup.tvrdí Búlik.Kolísanie trhov nie je pri pravidelnom investovaní problém.dodal Búlik.