Kampaň má zakázať klietkový chov sliepok na Slovensku, pridávajú sa niekoľkí maloobchodníci i hotely

Lepšie zaobchádzanie vykazujú Rumunu či Chorváti

Ušetrí sa na krmive

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

BRATISLAVA 3. februára (WebNoviny.sk) – Vyše 15-tisíc ľudí podpísalo za necelé dva mesiace petíciu s názvom Viac neznesiem za zákaz klietkového chovu sliepok na Slovensku.Petíciu organizuje združenie Humánny pokrok. Kampaň získala podporu od asi polovice maloobchodných predajcov, ktorí vajcia z klietkového chovu vyradia zo svojej ponuky. Pridalo sa aj niekoľko hotelov.„Zavrhnutie klietok je nevyhnutným vývojom v prístupe ku zvieratám, ktorý môžeme vidieť po celom svete a Slovensko v tomto nebude výnimkou. Uvedomujú si to už aj predajcovia na Slovensku a je čas, aby nové základné štandardy zaobchádzania so zvieratami začali spĺňať aj chovatelia,“ dodal koordinátor kampane Martin Smrek.V klietkovom chove žije na Slovensku takmer šesť miliónov sliepok a pochádza z neho až deväť z desiatich vajec v našich obchodoch, čo znamená, že Slovensko sa vo vzťahu k sliepkam nachádza na chvoste Európy.V klietkach sa v Európe chová v priemere 53 percent sliepok a lepšie zaobchádzanie s týmito zvieratami vykazujú dokonca aj Rumunsko, Bulharsko, Chorvátsko či Maďarsko.Viaceré krajiny vrátane susedného Rakúska preto postavili tento typ chovu mimo zákon, a v Českej republike sa už väčšina výrobcov rozhodla začať s prechodom na bezklietkový chov.Klietkový chov sliepok je typ chovu nosníc s cieľom získavať čo najefektívnejšie ich vajcia. Sliepky sú namiesto ich prirodzeného prostredia umiestnené v stiesnených drôtených klietkach. Obmedzovanie pohybu je pre chovateľov výhodnejšie, pretože ušetria na krmive.Sliepky z klietkových chovov sa nemôžu prechádzať, prehrabovať sa v zemi, kúpať sa v prachu, stavať hniezda, či roztiahnuť krídla, nie sú súčasťou kŕdľa, nikdy neuvidia denné svetlo a nikdy nezažijú ani chvíľu pokoja. Dôsledkom je stres a frustrácia, ktoré ústia do agresívneho správania a neskôr do kanibalizmu.Klietkový chov má niekoľko alternatív, ako sú halový podstieľkový chov, voľný chov, alebo bio chov, ktoré umožňujú sliepkam ich prirodzené správanie a výrazne zvyšujú kvalitu ich života