Analytici: Rast ekonomiky SR v 3. štvrťroku 2018 príjemne prekvapil

Bratislava 14. novembra (TASR) - Rast slovenskej ekonomiky v treťom štvrťroku tohto roka príjemne prekvapil. Na rozdiel od väčšiny krajín eurozóny sa dynamika jej rastu zásadnejšie nespomaľovala, skôr naopak. Uviedol to v komentári k hrubému domácemu produktu (HDP) za 3. štvrťrok 2018 Ľubomír Koršňák, analytik UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia.Informoval, že v medzikvartálnom porovnaní sa podľa údajov Štatistického úradu (ŠÚ) SR síce rast HDP nepatrne spomalil z 1,2 % na 1,1 %, v medziročnom porovnaní sa však ďalej zrýchľoval zo 4,5 % na 4,6 %. Dynamiku medziročného rastu pomohla podľa jeho slov štatisticky navýšiť aj revízia predchádzajúcich štvrťrokov.vysvetlil.Rast slovenskej ekonomiky sa v treťom štvrťroku podľa Koršňáka pravdepodobne opäť viac posunul smerom od priemyslu k službám, a to aj napriek silnému reštartu automobilového priemyslu. Pomerne dynamický rast si počas leta udržala pravdepodobne aj spotreba domácnosti, hoci čísla maloobchodu naznačujú jej mierne spomalenie oproti predchádzajúcim štvrťrokom.Mesačné ukazovatele za tretí štvrťrok podľa analytičky Slovenskej sporiteľne Kataríny Muchovej prevažne poukazovali na dobrý rast ekonomiky. Podrobná štruktúra HDP bude podľa nej zverejnená v decembri.dodala Muchová.ŠÚ SR vo svojom rýchlom odhade informoval, že slovenská ekonomika v 3. štvrťroku medziročne vzrástla o 4,6 %. Po očistení výsledkov o sezónne vplyvy sa HDP v tomto období zvýšil medziročne o 4,5 % a oproti 2. štvrťroku o 1,1 %. V bežných cenách sa v 3. kvartáli vytvoril HDP v objeme 23,797 miliardy eur, čo bolo medziročne viac o 7 %.