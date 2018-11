Mobilná aplikácia ParkDots zjednoduší parkovanie v centre Nitry

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Ilustračné foto. Foto: TASR/AP

Nitra 14. novembra (TASR) - Obyvatelia a návštevníci Nitry môžu od novembra zaparkovať v centre mesta jednoduchšie vďaka systému ParkDots. V prvej etape pilotného projektu systém sleduje aktuálnu obsadenosť parkoviska na Wilsonovom nábreží a na Mostnej ulici. Vodiči majú tieto informácie k dispozícií v mobilnej aplikácii ParkDots, ktorá ich na voľné miesto vie aj navigovať. Cieľom projektu je zlepšenie súčasnej situácie s parkovaním v meste prostredníctvom moderných inteligentných riešení.Súčasťou nového systému sú IoT (Internet of Things) senzory osadené vo vozovke na viac ako 160 parkovacích miestach na uliciach Podzámska, Mostná a na parkovisku na Wilsonovom nábreží. Parkovacie senzory odosielajú informácie o obsadenosti každého miesta do centrálneho systému, odkiaľ ich čerpá mobilná aplikácia ParkDots. Vodiči tak majú neustále aktuálne informácie o voľných miestach, ktoré tak vedia jednoduchšie nájsť. Samospráva získava prostredníctvom administračnej aplikácie štatistické dáta, ktoré jej umožnia lepšie pochopiť správanie sa vodičov a prijímať opatrenia na lepšie využívanie dostupných plôch, informoval Martin Budaj zo spoločnosti PosAm, ktorá vyvíja centrálny systém a aplikácie.Nitra sa zaradila medzi sedem miest na Slovensku, kde ParkDots pomáha zlepšiť situáciu s parkovaním. K nim by mali čoskoro pribudnúť aj ďalšie. ParkDots je kombináciou najmodernejších mobilných, cloudových a IoT technológií. Okrem sledovania obsadenosti a platieb za parkovanie ponúka aj ďalšie užitočné funkcie. Vodič sa môže nechať navigovať späť k autu, dostane upozornenie v prípade nečakaného odchodu vozidla z parkovacieho miesta a môže si na diaľku predĺžiť dobu parkovania.