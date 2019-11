Analytici: Slováci sa majú dnes z ekonomického pohľadu lepšie

Reťaz študentov pred Úradom vlády SSR na Gottwaldovom námestí v Bratislave 7. decembra 1989. Podujatie zorganizoval Celoslovenský koordinačný výbor vysokoškolákov. Foto: TASR/Ivan Rychlo Foto: TASR/Ivan Rychlo

Bratislava 14. novembra (TASR) – Životná úroveň Slovákov je vyššia ako pred 30 rokmi, žijú dlhší a zdravší život a väčšina tovarov je dostupnejšia. Analytici úseku pre menu, štatistiku a výskum (ÚMS) Národnej banky Slovenska (NBS) 30 rokov od Nežnej revolúcie zhodnotili, či sa v súčasnosti majú Slováci lepšie ako v tom čase.Priemerná reálna mzda stúpla o viac ako štvrtinu, pričom však reálny hrubý domáci produkt (HDP) na osobu aj reálna spotreba domácností sa skoro zdvojnásobili." skonštatovali analytici s tým, že reálna úroveň priemernej mzdy dosiahla predrevolučnú úroveň v roku 2006, kým priemernému dôchodku to trvalo do roku 2009.Zdôraznili, že úroveň spotreby, miezd či HDP na osobu v roku 1989 neboli udržateľné. Rast v 80. rokoch bol podľa nichvytvorenou nútenou výrobou nepotrebných tovarov, nútenou zamestnanosťou a nadmerným znečisťovaním životného prostredia.Zároveň sa zvýšila aj očakávaná dĺžka života, u mužov o sedem a u žien o päť rokov. Rásť by mala aj ďalej. Dojčenská úmrtnosť klesla 2,5-násobne a znečisťovanie životného prostredia je štyrikrát nižšie.Slováci si zároveň môžu dovoliť z priemerného príjmu viac z drvivej väčšiny tovarov a služieb ako pred 30 rokmi. Relatívne viac Slováci pracujú najmä na tovary, ktoré boli dotované, ako napríklad chlieb, mlieko, poštovné – list druhej triedy alebo niektoré služby založené na osobnej ľudskej práci, ako sú strihanie vlasov či oprava obuvi.priblížili analytici.Súčasne podotkli, že za najväčšiu ekonomickú a sociálnu nevýhodu trhovej ekonomiky oproti socializmu sa považuje nezamestnanosť.vyčíslili. V súčasnosti je tiež spoločnosť vzdelanejšia s väčším potenciálom rastu do budúcnosti.Analytici dodali, že vyššia sloboda zo začiatku viedla aj k nižšej bezpečnosti, ale po90. rokoch klesla zločinnosť na rovnaké až nižšie úrovne ako v 80. rokoch.skonštatovali.