Škody po víchrici rátajú lesníci i Východoslovenská distribučná

Hasiči zasahujú v lesnom poraste. Foto: TASR - Vladimir Benko/MV SR Foto: TASR - Vladimir Benko/MV SR

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Ždiar/Spišská Belá 14. novembra (TASR) – Silný vietor, ktorý sa nedávno prehnal severom Slovenska, poškodil aj lesné porasty v Tatranskom národnom parku (TANAP). Na území v správe Štátnych lesov (ŠL) TANAP-u vyvrátil a polámal odhadom vyše 6500 stromov. Toto číslo sa však ešte môže zmeniť, keďže lesníci škody stále mapujú. Informovala o tom Martina Petránová zo ŠL TANAP-u.Zatiaľ najviac spadnutých stromov hlásili z ochranného obvodu Podspády, kde vietor poškodil približne 2000 kubických metrov (m3) drevnej hmoty a ďalších zhruba 1500 m3 zaevidovali v oblasti Tatranskej Javoriny. „,“ konkretizovala Petránová s tým, že najlepšie obišla centrálna časť Tatier, ktorej sa silný nárazový vietor vyhol, spadnuté stromy v tejto oblasti zaznamenali len ojedinele.Lesníci škody postupne sumarizujú, keďže zatiaľ sa nedostali do všetkých lokalít, ktoré zasiahol vietor. V teréne sú i pracovníci Strediska terénnych služieb ŠL TANAP-u, postupne si prechádzajú jednotlivé turistické chodníky a popadané stromy odstraňujú. „,“ zdôraznila Petránová.Veľké škody napáchal vietor v noci z utorka (12. 11.) na stredu (13. 11.) aj v Lesoch mesta Spišská Belá. „,“ uviedla Paula Grivalská z Mestského úradu v Spišskej Belej s tým, že najviac stromov vietor vyvrátil a polámal v Ždiari, v lokalite Pomgy a ďalej smerom do Monkovej doliny. Podľa slov konateľa spoločnosti Lesy mesta Spišská Belá, s. r. o., Františka Pisarčíka, je v uvedenej lokalite poškodených alebo zničených odhadom asi 4000 m3 prevažne tenšej drevnej hmoty. Na ostatnom území mestských lesov vietor vyvrátil jednotlivo odhadom 500 kubíkov drevnej hmoty. Lesné porasty boli vetrom poškodené plošne, ale na viacerých miestach sú aj jednotlivo vyvrátené a polámané stromy.,“ upozornil Pisarčík. Dodal, že ďalšou dôležitou úlohou bude kalamitné plochy vyčistiť a pripraviť ich na obnovu lesa umelým zalesňovaním, predovšetkým odolnejšími drevinami, ktoré sú pre tamojšie podmienky vhodné, ako buk, jedľa a smrekovec.Silný vietor a dážď spôsobili v tatranskej oblasti škody na majetku rádovo v desať tisícov eur. Škody ráta aj Východoslovenská distribučná (VSD), a. s. Z komunikačného odboru pre TASR uviedli, že zlomených alebo poškodených ostalo 17 podperných bodov. Víchrica poškodila zhruba 27 konzol, približne 64 izolátorov, ako aj samotné vodiče na úseku desiatich kilometrov. Väčšina odberných miest je v súčasnosti zásobená elektrinou vďaka náhradným zdrojom elektrickej energie, ktoré pre domácnosti zabezpečila. Na odstraňovaní porúch a škôd stále intenzívne pracujú. V prípade, že nepríde ďalšia vlna nepriaznivého počasia, práce by mali byť dokončené v piatok 15. novembra.