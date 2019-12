Analytici: Trh práce na Slovensku slabne

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Bratislava 12. decembra (TASR) - Slabšia výkonnosť ekonomiky sa začína prelievať aj do ukazovateľov na trhu práce. Zamestnanosť a priemerná mzda v októbri tohto roka spomalili svoje tempo rastu. Nadol ich ťahá najmä vývoj v priemysle. Pracovné miesta dlhodobo klesajú aj v obchode. Pozitívny impulz do vývoja priemernej mzdy priniesol len stavebný sektor a služby. Vo svojom najnovšom komentári to uvádzajú analytici Národnej banky Slovenska (NBS).Zamestnanosť vo vybraných odvetviach ekonomiky v desiatom mesiaci opätovne spomalila tempo medziročného rastu." konštatujú analytici NBS.Spomalenie zaznamenal aj sektor stavebníctva, aj keď v porovnaní s vývojom v iných odvetviach si drží pomerne silnú dynamiku, okolo štyroch percent.doplnili analytici NBS.Priemerná mzda za vybrané odvetvia súkromného sektora v októbri taktiež spomalila svoje medziročné tempo rastu na 3,5 %. "priblížili analytici NBS.Priemerná mzda v stavebnom sektore a v službách, naopak, zrýchlila. "dodali analytici NBS.