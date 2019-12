PRIESKUM: Voľby by v decembri vyhral Smer-SD, nasleduje ĽSNS

Bratislava 12. decembra - Ak by sa voľby do Národnej rady (NR) SR konali v decembri, vyhral by ich Smer-SD so ziskom 19,6 percenta hlasov. Na druhom mieste by skončila strana Kotlebovci - ĽSNS so ziskom 11,8 percenta a na treťom koalícia Progresívne Slovensko (PS)-Spolu so ziskom 10,3 percenta hlasov. Vyplýva to z prieskumu agentúry Focus, ktorý v období od 2. do 9. decembra uskutočnila na vzorke 1008 respondentov.





Strana Za ľudí získala v prieskume 9,2 percenta, za ním nasleduje hnutie OĽaNO s 8 percentami a hnutie Sme rodina so 7 percentami.Do parlamentu by sa dostalo tiež KDH a SaS, ktoré v prieskume získali zhodne 5,7 percenta, a SNS, ktorú by volilo 5,4 percenta opýtaných.Most-Híd a Maďarská komunitná spolupatričnosť získali v prieskume po 4,3 percenta, Dobrá voľba 3,8 percenta a strana Vlasť 2,1 percenta.Ďalšie strany a hnutia získali v prieskume menej ako jedno percento. Strany Máme toho dosť! a Socialisti.sk získali zhodne po 0,8 percenta. Subjekty Hlas ľudu, Slovenská liga, Slovenské Hnutie Obrody a Demokratická strana by volilo zhodne 0,2 percenta opýtaných. Hlas pravice, Slovenská ľudová strana Andreja Hlinku, 99 % - občiansky hlas, Solidarita - Hnutie pracujúcej chudoby by získali 0,1 percenta. Strany Práca slovenského národa a Starostovia a nezávislí kandidáti by získali 0,0 percenta.Smer-SD by mal v NR SR 36 mandátov, ĽSNS 21 kresiel, PS-Spolu 19, Za ľudí 17, OĽaNO 14 a Sme rodina 13 mandátov. Strany KDH, SaS a SNS by v zákonodarnom zbore zastupovalo desať poslancov.