Analytici: Zahraničný obchod SR bol opäť v prebytku, obrat sklamal

Bratislava 7. novembra (TASR) - Zahraničný obchod bol v septembri 2018 opäť v prebytku, obrat mierne sklamal. Uviedol to v komentári k zverejnenému zahraničného obchodu Ľubomír Koršňák, analytik UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia.priblížil.Naďalej podľa neho platí, že ťažiskom rastu vývozov je najmä kategória stroje a prepravné zariadenia, kde sa vývozy zvýšili medziročne o 6,6 %.upozornil. Dovozy sa v septembri podľa neho takisto medzimesačne znížili, o 2,4 % (sezónne očistené).podčiarkol Koršňák.Na druhej strane, cyklické spomalenie rastu v Európe by podľa neho mohlo spomaliť rast vývozu strojov, či elektrických zariadení. Efekt silného rastu automobilového priemyslu by mal však predsa len prevážiť a prebytky zahraničného obchodu by sa mali počnúc prelomom rokov začať opäť významnejšie rozširovať.dodal Koršňák.Podľa analytičky Slovenskej sporiteľne Kataríny Muchovej dynamika zahraničného obchodu sa v septembri oproti revidovaným dátam za august mierne zrýchlila.doplnila Muchová.Štatistický úrad (ŠÚ) SR v predbežnej správe informoval, že v septembri 2018 dosiahol celkový vývoz tovaru zo SR hodnotu 6,98 miliardy eur pri medziročnom raste o 5,2 %. Celkový dovoz tovaru do SR sa zvýšil o 5,8 % na 6,543 miliardy eur. Saldo zahraničného obchodu bolo aktívne vo výške 436,8 milióna eur, teda bolo o 16,5 milióna eur nižšie ako v rovnakom období minulého roku.