Nezaradení poslanci chcú, aby rektori odobrali tituly získané podvodom

Ilustračné foto. Foto: TASR - Martin Baumann Foto: TASR - Martin Baumann

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 7. novembra (TASR) - Dnešná legislatíva neumožňuje absolventovi udelený akademický titul odobrať ani v prípade, že sa preukáže podvod pri jeho získaní. Nezaradení poslanci Národnej rady (NR) SR združení okolo Miroslava Beblavého to chcú zmeniť návrhom zákona, ktorý dá podľa českého vzoru takúto možnosť rektorovi.Nezaradený poslanec Oto Žarnay hovorí, že potrebujeme zákon, ktorý bude chrániť hodnotu skutočného vzdelania. Podľa poslankyne NR SR Viery Dubačovej (nezaradená) možnosť kúpiť si titul beztrestne podporuje ďalšie podvody s titulmi.poznamenala.Odoberanie titulov by uskutočňoval rektor príslušnej vysokej školy, pričom toto konanie by začínal z vlastnej iniciatívy alebo na základe návrhu akademického senátu vysokej školy, akademického senátu príslušnej fakulty a návrhu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR.uviedli nezaradení poslanci. Odobrať by tak mohol všetky tituly, ktoré boli udelené na základe zloženia štátnej skúšky a obhájením dizertačnej práce.Vyslovenie neplatnosti bude možné napadnúť žalobou s odkladným účinkom v správnom súdnictve. Lehoty pre vyslovenie neplatnosti navrhujú nezaradení poslanci stanoviť v dĺžke jedného roka od právoplatnosti rozsudku o úmyselnom trestnom čine a desiatich rokov v prípade hrubého a úmyselného porušenia predpisov upravujúcich ochranu duševného vlastníctva či dobrých mravov, čo umožní potrestanie napríklad za zjavné plagiátorstvo.Návrh je podľa nezaradených poslancov inšpirovaný nielen českou právnou úpravou účinnou od 1. septembra 2016, ale aj legislatívnymi prácami dosiahnutými vládou Ivety Radičovej na ministerstve školstva, ktoré neboli dotiahnuté do úspešného konca z dôvodu jej predčasného skončenia.