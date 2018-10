Analytici: Zahraničný obchod SR sa v auguste prepadol do mínusu

Ilustračné foto Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 9. októbra (TASR) - Zahraničný obchod Slovenska sa v auguste 2018 prepadol do mínusu. Uviedol to v komentári k augustovému zahraničnému obchodu Ľubomír Koršňák, analytik UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia.spresnil.Hoci samotný deficit zahraničného obchodu v auguste podľa neho neprekvapil, rast obratu v zahraničnom obchode už zaostal za silným júlom a čiastočne tak potvrdzoval hypotézu, že v porovnaní s minulým rokom sa časť dovoleniek mohla presunúť na august. Vývozy i dovozy sa po očistení o tradičnú sezónu medzimesačne znížili, čo sa prejavilo aj na výraznejšom spomalení dynamiky ich medziročného rastu.myslí si Koršňák.Efekt silného rastu automobilového priemyslu by podľa neho mal však predsa len prevážiť a prebytky zahraničného obchodu by sa mali počnúc prelomom rokov začať opäť významnejšie rozširovať.dodal Koršňák.Podľa Kataríny Muchovej, analytičky Slovenskej sporiteľne, august priniesol ochladenie medziročnej dynamiky zahraničného obchodu oproti revidovaným hodnotám za júl.doplnila.Štatistický úrad (ŠÚ) SR v predbežnej správe informoval, že v auguste 2018 dosiahol celkový vývoz tovaru hodnotu 6,248 miliardy eur, pri medziročnom raste o 5,8 %. Celkový dovoz tovaru sa zvýšil o 5,3 % na 6,330 miliardy eur. Saldo zahraničného obchodu bolo pasívne vo výške 81,7 milióna eur.