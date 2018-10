Zvýšenie rozpočtu rezortu obrany súvisí s veľkou modernizáciou armády

Ilustračná snímka. Foto: TASR - Branislav Račko Foto: TASR - Branislav Račko

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 9. októbra (TASR) - Zvýšenie rozpočtu pre Ministerstvo obrany (MO) SR súvisí predovšetkým s historicky najväčšou reálnou modernizáciou Ozbrojených síl (OS) SR. V reakcii na návrh štátneho rozpočtu na rok 2019 to pre TASR uviedla hovorkyňa MO Danka Capáková.Zvýšenie výdavkov rezortu obrany v súčasnosti predstavuje 1,72 percenta HDP, čo podľa Capákovej prevyšuje záväzok SR dosiahnuť do roku 2020 podiel výdavkov na obranu 1,6 percenta HDP. Tento záväzok podľa jej slov deklarovalo Slovensko na samitoch NATO a v Dlhodobom pláne rozvoja obrany s dôrazom na výstavbu a rozvoj OS SR s výhľadom do roku 2030.V rámci návrhu rozpočtu verejnej správy na roky 2019 až 2021 je pre rezort obrany vyčlenených 1.662.684.235 eur, čo je v porovnaní s rokom 2018 o 53,7 % viac prostriedkov.doplnila.