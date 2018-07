Analytici: Zahraničný obchod v máji prekvapil prebytkom i obratom

Ilustračné foto. Foto: TASR/Pavol Ďurčo Foto: TASR/Pavol Ďurčo

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 9. júla (TASR) - Zahraničný obchod v máji príjemne prekvapil, prebytkom i obratom. Uviedol to na margo májového zahraničného obchodu Ľubomír Koršňák, analytik UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia.Zahraničný obchod sa podľa neho v máji, po slabšom "veľkonočnom" apríli, znova naštartoval na plné obrátky, pričom jeho prebytok sa v porovnaní s minulým rokom mierne zvýraznil. Podľa údajov Štatistického úradu (ŠÚ) SR dosiahol mesačný prebytok 359 milióna eur. Dvanásťmesačný prebytok zahraničného obchodu sa zvýraznil z revidovaných 3,4 % hrubého domáceho produktu (HDP) na 3,5 % HDP.Ešte optimistickejšie ako samotný prebytok zahraničného obchodu vyznieva podľa Koršňáka pohľad na obrat v zahraničnom obchode. V máji bolo možné pozorovať zintenzívnenie obchodnej výmeny na oboch stranách bilancie – na vývozoch aj dovozoch.priblížil Koršňák.Silný domáci dopyt, či už dovoz technológií pre nový závod na výrobu áut, ale aj vyššie priemyselné dodávky pred samotným štartom produkcie, by mali podľa Koršňáka počas väčšiny roka stále tlačiť na dovozy. Silné dovozy by však mali byť kompenzované aj silnejšími vývozmi. Tie by sa mali viesť na vlne pokračujúceho oživenia v Európe (hoci pozvoľne slabnúceho), z ktorého by mal ťažiť i domáci (už etablovaný) automobilový priemysel, ktorý je na konci fázy modernizácie modelového portfólia (VW ju už ukončil, KIA spustila produkciu novej generácie KIA ceed v máji).dodal Koršňák.Podľa analytičky Slovenskej sporiteľne Kataríny Muchovej fundamenty zahraničného obchodu ostávajú priaznivé a v druhom polroku by okrem stále priaznivého vývoja našich hlavných obchodných partnerov mohol k rastu exportov začať postupne (aj keď v tomto roku len mierne) prispievať nábeh výroby v novej automobilke.doplnila Muchová.ŠÚ SR v predbežnej správe informoval, že v máji 2018 dosiahol celkový vývoz tovaru hodnotu zo SR 6,795 miliardy eur, pri medziročnom raste o 7,3 %. Celkový dovoz tovaru do SR sa zvýšil o 6 % na 6,436 miliardy eur. Saldo zahraničného obchodu bolo aktívne v hodnote 358,8 milióna eur, a teda o 96,9 milióna eur vyššie ako v rovnakom období minulého roku.