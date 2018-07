Termín spustenia obnovy radiály v Karlovej Vsi nie je stále známy

Ilustračný snímok. Foto: TASR/Štefan Puškáš Ilustračný snímok. Foto: TASR/Štefan Puškáš

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 9. júla (TASR) – Kedy sa začne rekonštruovať Karlovesko-dúbravská električková radiála v Bratislave za zhruba 67 miliónov eur, nie je stále známe. Hoci mestská časť Karlova Ves očakávala spustenie prvej etapy prác v júli, zatiaľ sa tak nestalo. Hlavné mesto pre TASR uviedlo, že v súčasnosti prebieha vyhodnotenie ponúk záujemcov na zhotoviteľa tejto stavby. Súťaž bola pritom spustená v auguste 2017.Po ukončení procesu verejného obstarávania a jeho odsúhlasení ministerstvom dopravy a Úradom pre verejné obstarávanie (ÚVO) sa podľa magistrátu pristúpi k podpisu zmluvy a začnú sa stavebné práce. Kedy ich spustenie očakáva a či to bude ešte pred novembrovými komunálnymi voľbami, však mesto neuviedlo.Karlova Ves pritom avizovala spustenie prvej etapy rekonštrukcie radiály v júli, odvolávala sa na projektovú dokumentáciu. Primátor hlavného mesta Ivo Nesrovnal to však nepotvrdil a netušil, odkiaľ tento údaj vedenie mestskej časti má. Karlova Ves v máji upozornila, že naďalej nie je známe, ako budú riešené obchádzkové trasy a náhradná hromadná doprava v čase výluky električkovej dopravy. "Na tieto otázky sme z magistrátu odpovede nedostali. Rovnako magistrát dodnes verejnosti nepredstavil projekt rekonštrukcie tejto trate, hoci ho na to Karlova Ves niekoľkokrát vyzvala," uviedla mestská časť. Primátor karloveskú starostku Danu Čahojovú vyzval, nech prestane šíriť poplašné a falošné správy a zneisťovať ľudí. Zároveň deklaroval, že bratislavských starostov pravidelne informujú, v akom stave je tento projekt.Celkové náklady na rekonštrukciu radiály môžu dosiahnuť sumu približne 67 miliónov eur. Rekonštruovať sa má úsek električkovej trate od tunela pod Hradom po križovatku ulíc M. Sch. Trnavského a Hanulova v Dúbravke. Od tejto časti po jej koniec na ulici Pri kríži sa trať modernizovala v roku 2014. Podľa zámeru sa má kompletne vymeniť električkový zvršok aj spodok spolu s odvodnením. Obnoviť sa majú aj nástupištia. Mesto bude túto modernizáciu financovať pomocou eurofondov, päť percent má hradiť mesto, desať percent štát a 85 percent EÚ.