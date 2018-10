Analytici: Znižovanie deficitu verejných financií má byť rýchlejšie

Foto: TASR Foto: TASR

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 5. októbra (TASR) - Znižovanie deficitu verejných financií by vďaka rastu príjmov mohlo napredovať aj rýchlejšie. Myslia si to analytici. Deficit na úrovni 0,1 % hrubého domáceho produktu (HDP) v budúcom roku však považujú za splniteľný. V ďalšom roku má Slovensko dosiahnuť už vyrovnané hospodárenie.Analytik Tatra banky Juraj Valachy upozorňuje na to, že deficit verejných financií v roku 2017 dosiahol 660 miliónov eur a vláda očakáva, že v roku 2018 skončí s deficitom 540 miliónov eur.myslí si Valachy.Ekonomike sa darí, klesá nezamestnanosť, a preto by podľa odborníkov mala tieto dobré časy vláda využiť viac.podotkol Valachy.Kriticky sa k tempu znižovania schodku stavia analytik Inštitútu ekonomických a spoločenských analýz Radovan Ďurana.tvrdí Ďurana.Navrhovaný deficit na budúci rok je však podľa odborníkov dosiahnuteľný. Vláda ale bude musieť na splnenie cieľov vynaložiť viac síl.tvrdí Valachy. Z makroekonomického hľadiska, či sa hospodárenie vlády skončí plus alebo mínus 100 miliónov eur, podľa neho nie je dôležité.doplnil Valachy.Ministerstvo financií do návrhu rozpočtu zapracovalo viaceré opatrenia vlády. V rozpočte je napríklad zahrnutý rast miezd vo verejnej správe, nárast platov pedagogických zamestnancov, zvýšené prostriedky sú aj v oblasti vzdelávania. Návrh počíta aj so zakotvením povinnosti platenia osobitného odvodu obchodnými reťazcami.upozorňuje Ďurana.Rezort financií opäť počíta s finančnou rezervou, ktorá má byť v objeme 400 miliónov eur a poslúžiť má na krytie viacerých avizovaných opatrení vlády. Ďalšou v kapitole Všeobecná pokladničná správa je rezerva na rok 2019 vo výške 150 miliónov eur, ktorá v prípade potreby môže byť využitá na investície a infraštruktúrne projekty.tvrdí Ďurana. Valachy doplnil, že aj v rokoch 2020 a 2021 sa očakáva pokračovanie silného rastu ekonomiky, a teda aj rastu výberu daní a odvodov.dodal Valachy.