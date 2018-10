Rusnák: Medzinárodná energetická charta sa rozrastá a modernizuje

Generálny tajomník Sekretariátu Energetickej charty Urban Rusnák. Foto: TASR/Miroslav Košírer Foto: TASR/Miroslav Košírer

Brusel 5. októbra (TASR) - Medzinárodná energetická charta (IEC) potvrdzuje svoj prerod z pôvodne regionálnej na globálnu organizáciu. Do konca tohto roka sa jej novým členom stane Jordánsko ako prvá z krajín arabského sveta. Finalizujú sa aj prípravy na reformu nadnárodnej organizácie, ktorá vznikla začiatkom 90. rokov 20. storočia s cieľom riadiť vzťahy v oblasti energetickej bezpečnosti medzi Západom a Východom.V rozhovore pre TASR to uviedol generálny tajomník Sekretariátu Energetickej charty Urban Rusnák, ktorý zastáva už druhé funkčné obdobie na čele tejto organizácie (2017 – 2021).Slovenský diplomat z oblasti energetiky stojí za prvou verejnou publikáciou s názvom Hodnotenie investičných rizík v energetike (#EIRA2018), ktorá analyzuje investičnú pripravenosť v oblasti energetiky v 30 krajinách sveta vrátane Slovenska.Podľa jeho slov je snahou Sekretariátu Energetickej charty dostať do tohto hodnotiaceho prehľadu čo najviac krajín sveta, predovšetkým členov IEC. A ako dodal, Medzinárodná energetická charta sa v tomto roku opäť rozrastie.opísal situáciu Rusnák.Podľa jeho slov naje viacero krajín, ktoré už završujú ratifikačný proces, už najbližšie týždne ukážu, ktoré z nich sú na to najviac pripravené. Rusnák upozornil, že nejde o jednoduchý proces, lebo od momentu podania žiadosti až do samotného členstva uplynie sedem až desať rokov.Medzinárodná energetická charta má v súčasnosti 54 členských štátov a 41 pozorovateľov.Rusnák tiež upozornil, že sa intenzívne pracuje na modernizácii zmluvy o energetickej charte, ktorá bola podpísaná v roku 1994. Už vlani v Ašchabade počas turkménskeho predsedníctva konferencie IEC (najvyšší orgán tejto organizácie) sa členské štáty dohodli na otvorení diskusií o modernizácii charty v snahe prispôsobiť sa globálnym zmenám. Tieto diskusie pokračujú počas prebiehajúceho rumunského predsedníctva a Rusnák vyjadril nádej, že na budúci rok na ministerskej konferencii v Tirane členské štáty už odsúhlasia modernizáciu zmluvy o energetickej charte.uviedol Rusnák.