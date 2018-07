Analytička: Potraviny v SR sú v porovnaní s krajinami V4 najdrahšie

Ilustračná snímka. Foto: TASR Erika Ďurčová Foto: TASR Erika Ďurčová

Bratislava 5. júla (TASR) – Potraviny a nápoje, rovnako aj tovary celkovo, sú v slovenských obchodoch najdrahšie v porovnaní s krajinami Vyšehradskej štvorky (V4). Ceny tovarov na Slovensku však napriek tomu patria k najlacnejším v rámci Európskej únie (EÚ), skonštatovala analytička Poštovej banky Lucia Dovalová.Ceny tovarov v obchodoch na Slovensku sú jedny z najlacnejších v rámci EÚ, pričom nižšie ceny sú už len v siedmich krajinách Únie, uviedla analytička. Z hľadiska V4 však patria k najdrahším, nižšie ceny tovarov sú v Českej republike, Maďarsku aj Poľsku, kde sú tovary v priemere až o 14 % lacnejšie ako v SR.Aj z pohľadu cien potravín a nealkoholických nápojov je v rámci V4 na Slovensku najdrahšie. Dovalová spresnila, že v Českej republike a Maďarsku sú ceny potravín v priemere o 8 – 9 % nižšie ako v SR a v Poľsku sú lacnejšie až o takmer 30 %.objasnila príčiny nízkej cenovej hladiny potravín v Poľsku analytička.Veľa Slovákov podľa nej chodí za nákupmi do Rakúska, kde sú ceny vyššie o takmer 40 %.priblížila Dovalová.Zároveň dodala, že tento trend cenového vývoja nie je záležitosťou posledného roka, pretrváva už dlhšie obdobie.poznamenala s tým, že medzi SR a Českom je rozdiel medzi cenami najmenší, a to 8 %. Pred desiatimi rokmi malo Slovensko rovnaké ceny aj s južnými susedmi. V súčasnosti už majú podľa analytičky Maďari v porovnaní so Slovenskom ceny nižšie v priemere o 9 %.Ceny potravín podľa nej vo všeobecnosti závisia od vývoja cien agrokomodít na svetových trhoch, od úrody danej krajiny, teda aj od počasia.podotkla Dovalová s tým, že na ceny potravín majú vplyv aj pohonné látky, keďže tieto tovary je potrebné ku konečnému spotrebiteľovi aj prepraviť.