Nemecké policajné odbory kritizujú plán na tranzitné centrá

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Berlín 5. júla (TASR) - Nemecké policajné odbory vo štvrtok kritizovali plán spolkovej vlády na vytvorenie uzavretých tranzitných centier pre migrantov na hranici s Rakúskom. Podľa ich hodnotenia ide o právne problematický a ťažko realizovateľný zámer, ktorý povedie k tomu, že migranti budú vstupovať do Nemecka z iných krajín.povedal zástupca predsedu policajnej odborovej organizácie GdP Jörg Radek s poukázaním namigrantov.citovala ho agentúra DPA.Analýza GdP, ktorú má DPA k dispozícii, kritizuje okrem iného porušenie zásady rovnakého zaobchádzania: migrantov by na bavorsko-rakúskej hranici zadržiavali, pokým hranice Nemecka s inými krajinami by mohli voľne prekračovať. Za účelnejšie Radek považuje iný návrh kancelárky Angely Merkelovej i ministra vnútra Horsta Seehofera na policajné kontroly za hranicami.Odbory GdP tiež odmietli ako právne neobhájiteľnúmyšlienku toho, že plánované centrá pre migrantov nebudú pokladané za nemecké územie - podobne, ako to je pri tranzitných zónach na letiskách. Upozornili v tejto súvislosti na rozhodnutie Spolkového súdneho dvora z roku 2015, z ktorého vyplýva, že ak cestujúci fyzicky prekročí hranicu Nemecka s iným štátom schengenského priestoru, znamená to, že vstúpil na nemecké územie. Pri letoch z iných krajín Schengenu je za hranicu považované letisko.Z právneho hľadiska by podľa GdP bolo tiež neisté, ako dlho by mohli migrantov zadržiavať. Zákon totiž určuje, že ľudia môžu byť zadržiavaní len 24 hodín, ak nie sú dôkazy, že spáchali trestný čin, uviedol Radek s tým, že za takýto krátky čas nemožno, najmä počas víkendov, dospieť k potrebným dohodám o navrátení migrantov do iných krajín.Aj rozhodnutie, či žiadateľ o azyl už podlieha azylovému konaniu v inom štáte EÚ, jekonštatuje analýza. Plány nemeckej vlády, avizované po ostrom spore koaličných strán okolo azylovej politiky, hovoria o tom, že zadržaní migranti, ktorí už podali žiadosť o azyl v inej krajine EÚ, by mali byť umiestnení v tranzitných centrách, odkiaľ by ich mali do príslušného štátu vrátiť.