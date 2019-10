Analytička: Turecká ofenzíva voči Kurdom nebola až tak nečakaná

Na snímke z tureckej strany hranice medzi Tureckom a Sýriou v Akcakale 10. októbra 2019 dym stúpa po bombardovaní Sýrie tureckými vojskami. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 10. októbra (TASR) – Turecká operácia Prameň mieru proti Kurdom na severovýchode Sýrie podľa analytičky portálu euractiv.sk Lucie Yar nebola až tak nečakaná, ako sa na prvý pohľad zdá. Podľa nej však tomu v Európe nebola venovaná dostatočná pozornosť.vysvetlila.uviedla Yar. To, akým spôsobom Turecko zaobchádza s Kurdmi na severe Sýrie a s kurdskou menšinou na svojom území, je podľa nejskonštatovala Yar. Pripomenula, že bez Kurdov by nebolo možné hovoriť o porazení spomínanej teroristickej organizácie.Yar pripúšťa aj možné zhoršenie humanitárnej situácie v sýrskom severnom regióne. Vzhľadom na to, že kurdskí bojovníci sa začnú presúvať na sever a podporia svoje jednotky na hranici s Tureckom a zároveň z tejto oblasti odídu aj americkí vojaci, vytvorí sa podľa nej priestor na to, aby "oblasti obsadili vojaci Damasku či spiace bunky bojovníkov IS.Rovnako bude podľa nej dôležité sledovať aj to, akoAnalytička tiež zdôraznila, že z Turecka odchádzajú nielen sýrski utečenci, ale aj domáce turecké obyvateľstvo, nespokojné s prehlbujúcou sa finančnou krízou.Dôležité bude podľa nej tiež sledovať, ako bude situáciu riešiť Rusko, ktoré má dobré vzťahy s Tureckom i sýrskym prezidentom Bašárom Asadom. "" dodala.Yar zároveň skonštatovala, že Európska únia stále nevie "čítať" ani Washington, a už vôbec nie Ankaru. Svojou reakciou podľa nej Trump neprekvapil, keďže o sťahovaní vojsk zo Sýrie hovoril od začiatku svojej kampane, aktívne aj posledné mesiace. Erdogan o vytvorení zóny hovoril ešte dlhšie.Analytička podotkla, že v Európe sa tomu nevenovalo dostatok pozornosti.uviedla Yar.Podľa nej sa pre EÚ vytvára priestor budovať si postavenie svetového hráča a zaujať čitateľný a principiálny postoj.dodala.Invázia Turecka do severovýchodnej Sýrie, kde operujú Kurdmi vedené Sýrske demokratické sily (SDF), sa začala v stredu. Ankara tak urobila po tom, ako sa z tejto oblasti stiahli americkí vojaci a tým uvoľnili cestu tureckej operácii proti Kurdom, dlhoročným spojencom Spojených štátov v boji proti islamským teroristom zo skupiny Islamský štát. Bezpečnostná rada OSN sa zíde vo štvrtok na žiadosť Británie, Francúzska, Nemecka, Belgicka a Poľska, aby prediskutovala situáciu v Sýrii.