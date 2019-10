Draghi ignoroval odporúčanie výboru ECB, aby neobnovil nákup dlhopisov

Mario Draghi, archívna snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Londýn 10. októbra (TASR) - Prezident Európskej centrálnej banky (ECB) Mario Draghi ignoroval odporúčanie výboru pre menovú politiku, aby neobnovoval nákup dlhopisov eurozóny. Uviedli to vo štvrtok renomované noviny Financial Times (FT).ECB v septembri prisľúbila neobmedzené nákupy dlhopisov napriek tomu, že viac ako tretina členov Rady guvernérov bola proti tomuto kroku. To je nezvyčajne vysoká úroveň nesúhlasu v inštitúcii, ktorá sa zvyčajne usiluje o konsenzus, pripomenuli FT.Výbor pre menovú politiku, tvorený technokratmi väčšinou z 19 centrálnych bánk eurozóny, niekoľko dní pred schôdzou poslal list Draghimu a ďalším členom Rady guvernérov s odporúčaním, aby sa neobnovil nákup dlhopisov, napísali FT s odvolaním sa na troch členov rady.Hoci odporúčanie výboru nie je záväzné, počas Draghiho osemročného funkčného obdobia došlo len k hŕstke prípadov, keď Rada guvernérov vyslovila námietky, dodali noviny.Hovorca ECB sa odmietol k článku vyjadriť. Banka začne od 1. novembra kupovať dlhopisy eurozóny, do ktorých investuje mesačne 20 miliárd eur.