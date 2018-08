Analytička: Výhodou SR je skúsenosť v oblasti automobilovej výroby

Ilustračná snímka. Foto: TASR/Pavol Ďurčo Foto: TASR/Pavol Ďurčo

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 4. augusta (TASR) – Výhodou Slovenska je existujúca skúsenosť v oblasti automobilovej výroby, otázkou však zostáva zabezpečenie kvalitnej pracovnej sily do budúcnosti. Uviedla to analytička Slovenskej sporiteľne Katarína Muchová s tým, že na Slovensku by malo byť väčšie zameranie na vedu a výskum.Výroba automobilov spolu so subdodávateľmi patria podľa nej k hlavným ťahúňom slovenského priemyslu, navyše predstavujú približne tretinu celkovej priemyselnej výroby.zhodnotila Muchová pozitíva, ktoré mohli hrať v prospech Slovenska aj pri rozhodovaní o umiestnení nového závodu BMW.Dodala, že pri rozhodovaní automobilky o lokalite pre nový závod mohla zavážiť infraštruktúra pri Debrecíne spolu so subdodávateľmi.pripomenula analytička.Na Slovensku je podľa nej otázne zabezpečenie kvalitnej pracovnej sily v budúcnosti.skonštatovala Muchová, podľa ktorej by lepšie zosúladenie vzdelávania s trhom práce pomohlo predchádzať aj dlhodobej štrukturálnej nezamestnanosti. Zároveň dodala, že pre stabilitu ekonomiky je dobré zamerať sa na viacero odvetví a nespoliehať sa iba na jedno.