Do komerčných nehnuteľností sa v 1. polroku investovalo 500 mil. eur

Bratislava 4. augusta (TASR) - V prvom polroku tohto roka vložili investori do slovenských komerčných nehnuteľností takmer 500 miliónov eur. Predstavuje to porovnateľný objem s celým minulým rokom, kedy investície tvorili 535 miliónov eur. Vyplýva to z údajov realitno-poradenskej spoločnosti JLL.opísal Rudolf Nemec z oddelenia investičného poradenstva JLL.Doteraz sa podľa jeho slov v roku 2018 uskutočnilo 17 investičných transakcií predovšetkým v retailovom sektore, nasledovali kancelárske nehnuteľnosti.Sektor priemyselných nehnuteľností priniesol podľa spoločnosti len jednu významnejšiu investíciu, čo je dôsledkom nedostatku investičných príležitostí a silnej aktivity za posledné tri roky.Maloobchodné nehnuteľnosti, čiže nákupné centrá, zažívajú podľa JLL silný záujem investorov, ktorí sa nepozerajú len po prvotriednych centrách, ale aj po menších retailových schémach, ktorých ponuka začína byť limitovaná. Priemyselné nehnuteľnosti boli po minulé roky najviac "zaneprázdneným" sektorom, avšak v tomto polroku boli relatívne neaktívne a priniesli iba jednu väčšiu transakciu.doplnil Nemec. Rekordný objem investícií z roku 2016, a to 850 miliónov eur, môže byť podľa jeho slov pokorený v prípade, že sa v tomto roku stihne podpis jednej či dvoch veľkých transakcií.zhodnotil Nemec.Na Slovensku nakupujú podľa spoločnosti predovšetkým investori z regiónu strednej a východnej Európy a zo Slovenska. Zaujímajú ich "core" aktíva v prvotriednych lokalitách alebo produkty so zvýšenou pridanou hodnotou a vyššou výnosnosťou. Tých je však obmedzené množstvo, a preto čoraz viac peňazí smeruje do slovenských regiónov.