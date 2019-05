Analytička: Vyššia volebná účasť by mohla byť v Británii a Poľsku

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Brusel 21. mája (TASR) - Účasť vo voľbách do Európskeho parlamentu (EP) sa v jednotlivých členských štátoch Európskej únie vždy líši, existujú však dôvody domnievať sa, že aspoň v niektorých krajinách pôjde voliť viac ľudí. Mohlo by to tak byť v Británii a Poľsku. V rozhovore pre TASR to uviedla analytička z think-tanku Centrum pre európsku reformu (CER) Agata Gostyňská-Jakubowská.skonštatovala politologička. Napriek tomu podľa nej existujú dôvody domnievať sa, že v niektorých krajinách Európskej únie pristúpi k urnám viac ľudí než v posledných eurovoľbách, konkrétne v Spojenom kráľovstve a Poľsku.uviedla Gostyňská-Jakubowská.Domnieva sa, že s väčšou pravdepodobnosťou pôjdu hlasovať voliči s vyšším vzdelaním. Zároveň upozornila, že v mnohých prípadoch sú títo voliči aj, preto je podľa nej dôležité mobilizovať aj iné skupiny.V súvislosti s výsledkami volieb Gostyňská-Jakubowská uviedla, že väčšinu kresiel v novom Európskom parlamente takmer určite stratí stredopravý i stredoľavý blok.uzavrela analytička.