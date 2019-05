Podnikateľ I. Kmotrík sa priznal, že spoluvlastní dcérsku firmu BVS

Ivan kmotrík, archívna snímka. Foto: TASR Pavel Neubauer Foto: TASR Pavel Neubauer

Bratislava 21. mája (TASR) – Podnikateľ Ivan Kmotrík sa priznal, že spoluvlastní dcérsku firmu Bratislavskej vodárenskej spoločnosti (BVS) - Infra Services. Informuje o tom denník Sme s tým, že Kmotríkova firma Grafobal Group Development bola do zoznamu akcionárov Infra Services zapísaná v pondelok (20. 5.) popoludní.V utorok dopoludnia sa na Okresnom súde Žilina začína pojednávanie. Predvolaný je aj Kmotrík, aby vypovedal o privatizácii bratislavských vodární v rokoch 2011 a 2012. Súd vyšetruje, kto je skutočným vlastníkom Infra Services.informuje o tom denník.Doteraz 49-percentný podiel vo firme vlastnil štátny tajomník ministerstva dopravy za SNS Peter Ďurček, ktorý ako advokát v minulosti pracoval pre Kmotríkovu firmu Grafobal Group. Denník Sme spresňuje, že Ďurček nákup akcií v Infra Services v roku 2012 financoval z pôžičiek od firiem z Cypru, ktoré sú blízke Kmotríkovi a podieľajú sa na iných jeho projektoch.Ak by firmu z registra vymazal, BVS by mohla vypovedať nevýhodnú zmluvu na údržbu vodovodov a kanalizácií, podľa ktorej ide do Infra Services každoročne 40 miliónov eur. Zmluva platí do roku 2022. Ak sa Infra Services podarí vyhnúť výmazu z protischránkového registra, súd bude naďalej vyšetrovať, či v minulosti klamala o svojom vlastníkovi.