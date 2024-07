Analytické centrum Ministerstva spravodlivosti SR zaniklo, Susko tak podľa Kolíkovej pokračuje v ničení justície (foto+video)

Kľúčové inštitúcie

Justícia bude fungovať na kolene

Zánik analytického centra

31.7.2024 (SITA.sk) - Zánik Analytického centra Ministerstva spravodlivosti (MS) SR vytvára priestor pre chaos a korupciu. Na stredajšej tlačovej besede to vyhlásila bývalá ministerka spravodlivosti Mária Kolíková (SaS).Ako upozornila, odborníkov začali vyhadzovať už aj na MS SR. Minister Smer-SD ) podľa nej tak pokračuje v ničení justície . Kolíková priblížila, že analytické centrá boli v jednotlivých rezortoch budované preto, aby politici a ministri nerobili rozhodnutia podľa toho, ako sa vyspia.„Mali sme tu s tým bohužiaľ skúsenosť počas vlády Igora Matoviča hnutie Slovensko ), a javí sa, že sa to deje aj teraz," skonštatovala bývalá ministerka.Kolíková súčasne vyzvala ľudí, aby boli pozorní, keď sa budú rušiť ďalšie podobné inštitúcie, pretože sú kľúčové aj v boji proti korupcii.„Analytické centrá dávajú zrkadlo politikom, čo sa v krajine deje na základe objektívnych dát, a nie na základe toho, čo si politici myslia, že by mali urobiť. Dávajú im zrkadlo a ukazujú, čo je správne pre krajinu," uviedla Kolíková s tým, že bez analytického centra by nebola ani reforma justície, neboli by dáta o tom, ako je to so sudcami na súdoch, či ako je to s jednotlivými prípadmi.„Reforma súdna by sa bez týchto dát urobiť nedala. Rovnako sa reforma nedá bez analytického centra ani vyhodnotiť," upozornila Kolíková.Ako ďalej spresnila, zrušením centra odchádza z rezortu 25 analytikov, ktorých práca je týmto hodená do koša. Ako dodala, dáta, ktoré prichádzajú zo súdov, sa spracovávajú preto, aby bol prehľad o tom, ako sa im darí a tiež o tom, aké sú problémy z pohľadu ľudí. Údaje prispievajú k tomu, aby sa človek dostal k svojmu rozhodnutiu čo najrýchlejšie.„Preto potrebujeme analytické centrum. Už tu nebude nikoho, kto by na základe naozajstných informácii posúdil, čo vlastne súdna reforma urobila na Slovensku, a ako justícii pomohla. Justícia bude fungovať na kolene. Toto sa udeje. Informácie, ktoré budú chodiť zo súdov, skončia v čiernej diere, lebo nebude spôsob, ako by sa tieto informácie zo súdov spracovávali. Vnímam to ako priestor pre chaos a korupciu," vyhlásila exministerka spravodlivosti a na záver ocenila prácu ľudí, ktorí v Analytickom centre MS SR pracovali.„Cesta, ktorú si dláždil Štefan Harabin pre likvidáciu justície sa javila v niečom ako ojedinelá, ale dnes sa ukazuje, že touto cestou sa vyberá práve Boris Susko. Likviduje ľudí na MS SR , likviduje základné štruktúry a pokračuje ďalej šikanovaním sudcov," uzavrela Kolíková.Stredajším dňom zaniká Analytické centrum Ministerstva spravodlivosti (MS) SR. Centrum o tom informovalo na svojej sociálnej sieti.„Svojou prácou sme viac ako osem rokov podporovali rozhodovací proces vedenia rezortu spravodlivosti, ktorý bol založený na odborných poznatkoch. Aj preto sme sa systematicky snažili zbierať, spracovávať, vyhodnocovať a poskytovať spoľahlivé údaje potrebné pri prijímaní strategických rozhodnutí. Cieľom bolo čo najefektívnejšie využívať verejné zdroje," priblížilo Analytické centrum MS SR s tým, že za svoj čas pôsobenia vybavili viac ako 2 200 štatistických požiadaviek, posúdili desiatky investičných projektov ministerstva, aktualizovali desať semaforov plnenia plánu obnovy, pripravili viaceré analýzy vplyvov na podnikateľské prostredie a stovky ďalších analytických výstupov pre vedenie rezortu.

