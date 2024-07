Nižší výnos z DPH mierne navyšuje odhadovaný deficit, oproti prognóze je to navýšenie schodku o 95 miliónov

Riziko nedosiahnutia cieľa rozpočtu

Vláda nepredpokladá nárast výdavkov

31.7.2024 (SITA.sk) - Deficit hospodárenia verejnej správy pre tento rok Rada pre rozpočtovú zodpovednosť (RRZ) odhaduje na úrovni 7,17 mld. eur. Ide o mierne zvýšenie odhadu.Oproti júnovej prognóze je to navýšenie schodku o 95 mil. eur. K medzimesačnému zhoršeniu prispel podľa rady najmä pokles očakávaného výnosu z DPH a rast záväzkov nemocníc. Podľa rozpočtovej rady tak môže deficit v roku 2024 dosiahnuť úroveň 5,5 % HDP.Pozitívna odchýlka od schváleného rozpočtu predstavuje 0,5 % HDP. To znamená, že riziko nedosiahnutia cieľa rozpočtu je nízke. Na rozdiel od deklarovaného medziročného poklesu deficitu o 0,5 percentuálneho bodu HDP však rada naďalej odhaduje nárast schodku oproti roku 2023 o 0,6 bodu HDP, medziročné navýšenie deficitu predstavuje 1,2 mld. eur.V porovnaní s odhadom je úroveň deficitu prognózovaná radou nižšia o 0,4 % HDP. Najvýraznejší pozitívny vplyv na odhadované saldo verejnej správy oproti rozpočtu tvorí odhadované nižšie čerpanie bežných výdavkov štátneho rozpočtu.Rada na základe výsledku v roku 2023 a aktuálneho vývoja nepredpokladá nárast výdavkov na úrovne predpokladané v rozpočte. Negatívne riziko voči aktuálnemu odhadu predstavuje príjem zo solidárneho príspevku.Ak sa potvrdí, že spoločnosť Slovnaft nesplnila kritériá na uplatnenie solidárneho príspevku za rok 2023, existuje riziko aj pre výnos v roku 2024. Výpadok príjmov rozpočtu by tak predstavoval sumu 168 mil. eur, resp. 0,1 % HDP.

