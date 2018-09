Analytik: Eurofondov pre Slovensko bude v nadchádzajúcom období ubúdať

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 19. septembra (TASR) – Eurofondov pre Slovensko bude v nadchádzajúcom období ubúdať. Dôvodom sú zmeny v štruktúre priorít financovania, pričom najviac dotknuté by Slovensko malo byť krátením rozpočtu na politiku súdržnosti (PS) a spoločnú poľnohospodársku politiku (SPP). Myslí si to Marián Labaj z odboru ekonomických a menových analýz Národnej banky Slovenska (NBS). Zároveň podotkol, že SR naďalej zostane čistým prijímateľom, z hľadiska čistej finančnej pozície by si však mala relatívne pohoršiť.Celkový rozpočet Európskej únie (EÚ) na roky 2021 – 2027 by sa podľa aktuálneho návrhu mal udržať na úrovni 1,11 % hrubého národného dôchodku (HND) EÚ27, pripomenuli analytici Menového úseku NBS. V stálych cenách by mal balík vzrásť v porovnaní so súčasným viacročným finančným rámcom (VFR) o 4 %. Majoritu v ňom by si mali udržať SPP a PS, Komisia však navrhuje na obe politiky globálne zníženie reálnych výdavkov. To by sa malo výraznejšie dotknúť aj Slovenska.Európska komisia (EK) deklarovala podporiť modernizáciu Európy a zvýšiť výdavky na nové priority.priblížil Labaj s tým, že výdavky na súdržnosť by mali v stálych cenách klesnúť približne o 11 % a podpora farmárov o 18 %. Slovensko by malo ovplyvniť celkové zníženie tejto alokácie, ale aj priblíženie slovenských regiónov k priemeru EÚ27.Posun v úrovni rozvoja medzi regiónmi mení podľa analytikov aj váhu prerozdelenia zdrojov v rámci podpory súdržnosti.skonštatoval Labaj, podľa ktorého by príjmy Slovenska mali klesnúť približne o 3 %, v stálych cenách zhruba o 15 %.Na strane odvodov do EÚ by si malo Slovensko ponechať menej zdrojov z výberu cla. Členské krajiny Únie si v súčasnosti ponechávajú 20 % z vybraného cla a zvyšok odvedú do rozpočtu EÚ.dodal analytik.