Opozícia víta odchod F. Imreczeho z finančnej správy

Na archívnej snímke František Imrecze. Foto: TASR - Martin Baumann Foto: TASR - Martin Baumann

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 19. septembra (TASR) - Opozícia víta, že sa František Imrecze rozhodol odísť zo svojej funkcie prezidenta finančnej správy. Podľa hnutia OľaNO je však nutné, aby očista úradu pokračovala naďalej. Minister financií Peter Kažimír (Smer-SD) by mal podľa OĽaNO trvať na odvolaní šéfa Kriminálneho úradu finančnej správy Ľudovíta Makóa.myslí si poslankyňa hnutia OĽaNO Veronika Remišová.Imrecze uviedol, že z postu odchádza, pretože nechce byť súčasťou politických bojov.myslí si Remišová.OĽaNO naďalej trvá na to, aby odstúpil aj Makó, pretože má podozrenie, že jeho blízka rodina podniká v oblasti hazardu, ktorého kontrola spadá pod daniarov. Obyčajní tiež upozornili na to, že podvody s clami sa začínajú opakovať.myslí si Remišová. Avizovala, že ak Makó na tomto poste zotrvá, opozícia bude zvažovať ďalší postup. Do úvahy pripadá pokus o odvolanie Kažimíra.Podľa hnutia je na rade Kažimír, ktorý by mal v tejto veci konať.doplnil poslanec Eduard Heger.Odchod Imreczeho víta aj hnutie Sme rodina.uviedlo hnutie v stanovisku pre médiá.