Analytik: Liberáli môžu vo voľbách do EP predbehnúť socialistov

Praha 22. mája (TASR) – V májových voľbách do Európskeho parlamentu (EP) sa očakáva posilnenie nových či rekonsolidovaných populistických zoskupení a strán na okraji politického spektra. Taktiež sa predpokladá, že najväčšie európske frakcie ľudovci (Európska ľudová strana, EPP) a socialisti (Skupina progresívnej aliancie socialistov a demokratov, S&D) stratia pomerne dosť hlasov. Socialisti by dokonca mohli stratiť pozíciu druhej najsilnejšej frakcie, ktorú by mohli prevziať liberáli (Aliancia liberálov a demokratov za Európu, ALDE), pokiaľ do frakcie vstúpi hnutie francúzskeho prezidenta Emmanuela Macrona Vpred (En Marche). V hre je i vytvorenie novej politickej frakcie vystavanej popri En Marche, ak to naozaj po voľbách dopadne tak, že liberáli viac či menej skončia. Pre TASR to uviedol Jan Kovář z Ústavu medzinárodných vzťahov v Prahe.konštatoval analytik.Zároveň upozornil, že aj keby sme spočítali výsledky troch pravicových euroskepticky naladených politických skupín (Európskych konzervatívcov a reformistov [ECR], Skupiny Európskej slobody a priamej demokracie [EFDD] a Európy národov a slobody [ENF]), ich predpokladaný výsledok sa rovná približne 25-27 percentám kresiel v novom EP, a to za predpokladu, že všetky v súčasnosti členské strany sa rozhodnú v týchto skupinách zostať.Pokiaľ by sme podľa analytika matematicky do tohto bloku pridali tiež skôr euroskepticky naladenú Európsku zjednotenú ľavicu - Severskú zelenú ľavicu (GUE/NGL), ktorá sa však nachádza v ľavej časti spektra, bude súčet ich mandátov predstavovať zhruba 33-37 percent všetkých kresiel.spresnil.Na druhej strane však upozornil, že aj keď nemožno hovoriť o tom, že uvedené strany voľby do EP vyhrajú, pôjde o najväčšie volebné zemetrasenie od zavedenia priamych volieb v roku 1979.zdôraznil.V májových voľbách sa taktiež predpokladá, že najväčšie frakcie ľudovcov a socialistov stratia pomerne dosť hlasov. V prípade ľudovcov sa podľa neho očakáva, že dosiahnu výsledok okolo 170-180 mandátov; socialisti by sa mali pohybovať niekde medzi 110-130 mandátmi v závislosti od aktuálnych nálad.uviedol Kovář.Malá strata alebo zachovanie počtu mandátov sa podľa neho tiež očakáva pri Zelených/Európskej slobodnej aliancii; v prípade EFDD a ENF záleží, či budú v súčasnom zložení existovať aj po nasledujúcich voľbách. Pokiaľ áno, tak sa predpokladá, že frakcia Skupiny Európskej slobody a priamej demokracie ľahko získa približne 50 mandátov oproti súčasnému stavu, frakcia Európy národov a slobody by mohla súčasný počet mandátov až zdvojnásobiť. Ľahko posilniť by sa mohla i ľavica GUE/NGL.dodal.Aký bude mať vplyv na nový parlament brexit, je podľa analytika veľmi ťažké predvídať. V kontexte nadchádzajúceho brexitu predpokladá, že keď britskí poslanci zasadnú v novom EP, nebudú príliš atraktívni, lebo budú vedieť, že pravdepodobne skôr či neskôr túto inštitúciu opustia.zdôraznil.